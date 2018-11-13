«Лучше бы пенсии проиндексировали»: в госкорпорации вольют сотни миллиардов рублей

Сегодня нижняя палата российского парламента в первом чтении приняла законопроект, позволяющий правительству РФ предоставлять субсидии госкорпорациям. Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители думской оппозиции высказали недовольство планами кабинета министров выделить на эти цели почти 300 млрд рублей и заявили, что лучше бы на эти деньги были направлены на индексацию пенсий.

Представляя законопроект, заместитель министра финансов Андрей Иванов сообщил, новым законом правительство объявляет свои обязательства по капиталам госкорпораций. Проект предусматривает возможность предоставления субсидий для исполнения нормативных актов правительства РФ об увеличении уставного капитала госкокмпаний. Речь идет об АО «Российский экспортный центр», ВЭБ РФ и Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. ВЭБ средства могут потребоваться в рамках координации и организации институтов развития.

Изменения предполагается внести в Бюджетный кодекс РФ. Представитель думского комитета по бюджету Ильдар Бикбаев пояснил, что допрасходов из бюджета это потребует, только если правительство примет решение об утвержденном размере уставного капитала ВЭБ РФ, АО «Российский экспортный центр» и Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства.

Депутат от КПРФ Николай Коломейцев со своей стороны обратил внимание, что речь идет о сумме в 300 млрд рублей. «Мы сегодня уточняли бюджет, и опять секвестироли в ФНБ огромную сумму. Вы считаете, если из ФНБ выделять, это не из бюджета? И каков механизм возврата? Госкорпорации за счет государства живут, но постановления правительства по поводу 50% отчисления прибыли в бюджет они не выполняют», – подчеркнул он.

«Речь не идет о дополнительных расходах бюджета, – заверил Иванов. – Речь идет о том, что обязательства, которые мы принимаем, находятся в тех параметров федерального бюджета, которые вы определили. Возможность правительства появляется перераспределить эти финансы в случае потребности. У нас нет в планах востребовать этот капитал в ближайшей перспективе. Этот подтвержденный капитал – аналог государственных гарантий. Это исключительный случай».

Депутат от ЛДПР Александр Шерин в этой ситуации вновь напомнил про пенсии военным пенсионерам, которые в нарушение указов президента РФ так и не были проиндексированы. «Зачем нужна такая госкорпорация, которую нужно субсидировать из бюджета?» – спросил он. Замминистра ответил, что в рамках реализации приоритетных нацпроектов будут созданы новые рабочие места, и средства, заработанные в России, в итоге будут оставаться в стране и работать на повышение благосостояния населения.

«Эсер» Валерий Гартунг в свою очередь отметил, что самые скандальные законопроекты принимаются «под занавес рабочего дня». Он напомнил ноябрь 2014 года, когда «полтора триллиона рублей, которые выделили на поддержку банковской системы в 2009 году, так же в виде субординированных кредитов потом превратились в фантики федеральным законом, который приняли в этом зале». «Их превратили в акции, которые не имеют права голоса, на них не выплачиваются дивиденды. Никаких прав собственности они не дают. Сейчас – то же самое, – пояснил парламентарий. – Так у нас отлаживается механизм очень быстрого освоения бюджетных средств. Без обсуждения парламента. Пока им приходится приходить и нам объяснять, для чего и куда нужны эти деньги».

В итоге Гартунг предложил направить деньги на индексацию пенсий военным пенсионерам, проиндексировать пенсии работающим пенсионерам или помочь оказавшимся в трудной ситуации вкладчикам банка «Югра».

«Мы все понимаем, для чего накачиваем корпорацию ВЭБ, – констатировал он. – Новое руководство там пришло, давайте им новые полномочия дадим. А что, правительство не справляется со своими функциями? Надо отдельную корпорацию создавать, которая будет контролировать расходование части бюджетных денег. Зачем?»

В итоге, несмотря на возмущения оппозиции, законопроект все же был принят большинством голосов в первом чтении.

Москва, Татьяна Дорофеева

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