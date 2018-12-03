Ужас в Подмосковье: мужчина обезглавил сожительницу

В Подмосковье задержан 43-летней мужчина по подозрению в жестоком убийстве. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, обезглавленный труп 44-летней женщины был обнаружен в городе Пересвет Сергиево-Посадского района в минувшую субботу, 1 декабря. «В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий удалось установить и задержать подозреваемого в совершении убийства. Им оказался 43-летний сожитель погибшей», – говорится в сообщении.

На допросе подозреваемый сообщил, что преступление было совершено в ходе совместного распития спиртных напитков во время ссоры.

Предполагается, что в ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.12.18

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