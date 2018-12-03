«Мы же людей обманываем!» Матвиенко снова устроила разнос чиновникам

Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко потребовала разобраться с «паленой» минеральной водой, которую продают под видом известных брендов. На заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности при СовФеде она раскритиковала работу Роспатента, который, зная о возможном крупном производстве контрафакта, не инициировал проверки со стороны Роспотребнадзора и правоохранительных органов.

Жалобы на 16 производителей в Роспатент направил ООО «Холдинг Аква», который добывает воду из скважин Ессентукского месторождения. «Как может быть такое, что есть холдинг, который имеет доступ к ресурсам, добывает воду, и есть еще 16 или 18 организаций, имеющих патенты, но не имеющих доступа к скважинам, – возмутилась Матвиенко. – Почему вы не отнимаете эти патенты, и кто их выдал без основания? Может быть, нужно в законе что-то еще прописать, или у вас достаточно полномочий? Ну наводите порядок, сколько людей можно обманывать и поить водой из-под крана под красивыми названиями минеральных источников».

Со своей стороны глава Роспатента Григорий Ивлиев заявил, что на момент выдачи патентов всем компаниям основания для этого были. «По воде «Ессентуки-4» в декабре прошлого года. По остальным...» – начал он, однако спикер СовФеда его прервала. «Когда будут отняты патенты у тех, у которых исчезли основания?» – поинтересовалась она.

Как выяснилось, Роспатент не в силах отнять патенты, поскольку «с точки зрения законодательства, нет такого основания, как отсутствие права добывать природные ресурсы, для лишения права пользования». Ведомство лишь может посоветовать компаниям, которые видят подобные нарушения, «фиксировать их любым путем», после чего госучреждение сможет принять решение об отзыве патента. «А пока они ничего не нарушают», – уточнил Ивлиев.

«Так они воду выпускают! Они выпускают воду, которая не соответствует... как это не нарушение, это грубейшее нарушение!» – заявила в ответ Матвиенко. Предложение Роспатента «зафиксировать и предоставить факты нарушений» ее чрезвычайно возмутило. «А что, это должен делать холдинг, который законно работает? Обратитесь в Роспотребнадзор, правоохранительные органы… вы же защищаете патентное право? Пусть проверят эти компании, какую воду они разливают, под каким названием выпускают. Не надо так формально относиться, – посоветовала она. – Если бы я была руководителем Роспатента, я бы тут же написала в Роспотребнадзор – прошу провести проверку работы этих компаний, в правоохранительные органы… Потому что сам холдинг не может проводить проверки. Надо действовать, у кого-то в стране должна душа болеть об этом».

«Вице-премьер дал поручение провести эту работу. И если будут представлены факты...» – упрямо продолжал Ивлиев.

«Григорий Петрович, ответ неправильный, присаживайтесь, – возразила Матвиенко. – Если каждый будет так формально относиться к делу... доведите до конца поручение вице-премьера. У вас большой аппарат. Пожалуйста, как хотите, но доведите эту историю до конца и проинформируйте Совет по интеллектуальной собственности, с предложениями – какие нормативные акты должны быть приняты, чтобы навести здесь порядок».

«Давайте, глаз пусть загорится – хотя бы один, – призвала спикер СовФеда главу Роспатента. – И доведем историю до конца. Надо разобраться с текущей ситуацией. Добывается из скважины 70 тысяч, условно говоря, продается 150. Но позвольте, мы что делаем-то в стране, мы кого обманываем, людей обманываем! И никому дела нет».

В итоге призыв Матвиенко был зафиксирован в итоговом документе заседания Совета.

Москва, Татьяна Дорофеева

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