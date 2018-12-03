ФК «Локомотив» шокирован: погиб футболист молодежной команды

В Москве погиб футболист молодежной команды «Локомотива» Алексей Ломакин. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного футбольного клуба. Подробности трагедии выясняются.

Ломакин пришел в Академию «Локомотива» в 2007 году и являлся ее воспитанником. В сентябре ему исполнилось 18 лет.

«ФК «Локомотив» шокирован произошедшей трагедией и приносит соболезнования родным и близким Алексея», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Судя по сведениям СМИ, тело молодого человека было обнаружено накануне полицейскими, которые патрулировали улицу Борисовские Пруды. Двумя днями ранее Ломакин выехал из дома, чтобы пройти медицинские процедуры в ДЦ ФК «Локомотив», переночевал там, а потом перестал выходить на связь, отмечает телеканал «360». По данным прессы, последним его видел друг, с которым они вместе ехали в такси и якобы употребляли спиртные напитки.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.12.18

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