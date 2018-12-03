В Москве нашли сайт, где торговали детьми – теперь там фото маньяка Чикатило. СКР начал проверку

Московские следователи начали проверку ситуации с Интернет-сайтом, на котором могли торговать детьми для занятия проституцией. Сейчас сотрудники Следственного комитета выясняют все обстоятельства, начата доследственная проверка.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве, о странном сайте сообщили в своих публикациях СМИ. В материалах говорилось, что на сайте под видом торговли детской одеждой предлагали услуги по аренде детей для занятия проституцией. Там была указана стоимость часа аренды, причем «товар» можно было доставить и за пределы Москвы.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в пресс-службе СКР.

Сейчас данный сайт не функционирует. На его главной странице размещена фотография улыбающегося маньяка Андрея Чикатило с подписью «Я их всех съел».

Судя по скриншотам, которые были опубликованы в соцсетях, на сайте ранее находились фотографии детей. Под снимками был указан возраст ребенка, его имя и сумма, которую требуется уплатить за час. Судя по скриншотам, речь шла о 35-45 тыс. рублей. Была предусмотрена и возможность расплатиться криптовалютой.

Фото: скриншот из группы «По» в соцсети «ВКонтакте»

В группах «ВКонтакте» пользователи отмечали, что намерены обратиться в полицию и прокуратуру. «Обратите внимание на соотношение цен и возрастов. Чем младше, тем дороже. И всё это настолько чудовищно, что у меня просто все эмоции сейчас отключились», – пишет Рита Н. «Боже, какой кошмар! Как это так? В голове не укладывается», – ужасаются пользователи.

Между тем, некоторые все же предположили, что сайт – фейк. «Фотки надерганы из разных мест. Сам сайт, видимо – развод для педофилов», – предположила Аленка В.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.12.18

Зима: в Московском зоопарке еноты впали в коллективную спячку. / ФК «Локомотив» шокирован: погиб футболист молодежной команды. / «Мы же людей обманываем!» Матвиенко снова устроила разнос чиновникам. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»