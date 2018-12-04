ЧП в Москве: в мусоре обнаружено тело 20-летней девушки с рубленой раной головы

В Москве 20-летнюю девушку обнаружили мертвой у мусорных баков в лесопарке. Об этом, какпередает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, тело девушки 1998 года рождения было обнаружено накануне утром, 3 декабря, возле мусорного контейнера в лесопарковой зоне рядом с улицей Ивантеевская. При визуальном осмотре зафиксированы множественные телесные повреждения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как уточняет агентство «Москва», на теле девушки обнаружена рубленная рана головы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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