С вас – 400 тысяч: «врач» убедил пенсионерку, что она смертельно больна

В Москве 26-летний приезжий из ближнего зарубежья обманул 71-летнюю пенсионерку на 400 тысяч рублей, убедив ее, что она смертельно больна. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

По данным полиции, злоумышленник позвонил пенсионерке и представился врачом одной из столичных больниц. Он заверил престарелую женщину, что она серьезно больна, после чего пояснил, что она может приобрести лекарственные средства, которые помогут вылечиться. Затем мошенник приехал к своей жертве и передал сверток якобы с лекарством, за который она заплатила более 400 тысяч рублей.

Подозреваемого удалось задержать на Химкинском бульваре. Установлено, что мужчина не является врачом, а женщине продал витамины.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также другие эпизоды противоправных действий со стороны мужчины.

Сотрудники УВД по Северо-Восточному округу Москвы обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от действий задержанного, с просьбой звонить по телефону: (495) 616-06-01, (499) 187-27-02 или в службу «102» (c мобильных телефонов – 112).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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