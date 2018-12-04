В Москве пойман киллер, расстрелявший 10 лет назад бизнесмена и его знакомого

В Москве задержан мужчина, подозреваемый в совершении двойного убийства 10 лет назад. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, преступление было совершено днем 23 июля 2007 года на Крюковской площади в Зеленограде. Бизнесмен и его знакомый, который находился рядом с ним, были расстреляны. Одной из приоритетных версий совершенного преступления – предпринимательская деятельность потерпевшего.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

Подозреваемого в совершении преступления удалось задержать только 29 ноября 2018 года. Им оказался мужчина 1965 года рождения.

В настоящий момент продолжается сбор и закрепление доказательственной базы, проверяется причастность других лиц к совершению указанного преступления. Кроме того, как уточнили в СКР, с «учетом данных о личности задержанного», проверяется его причастность к совершению других преступлений на территории столицы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.12.18

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