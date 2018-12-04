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Вторник, 4 декабря 2018, 17:20 мск

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ЧП в Подмосковье: в жилом доме произошел взрыв, есть пострадавшие

В подмосковном поселке Куровское в квартире жилого дома произошел взрыв, в результате которого, по предварительным данным, один человек погиб и еще трое получили ранения.

ЧП произошло в доме №70 на Первомайской улице около 13:25. В результате взрыва погибла 50-летняя женщина, передают СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как сообщил «Пятый канал», в областную больницу были госпитализированы двое мужчин и еще одна женщина. Мужчина 1973 года рождения, попал в больницу с травмой живота и серьезным ранением руки, еще один мужчина, ориентировочно 30-лет, получил множественные осколочные ранения, 48-летняя женщина госпитализирована с переломами. По данным РИА «Новости», пострадал один человек.

Как уточняет «Интерфакс», ЧП произошло в трехэтажном жилом доме, разрушений не последовало. По данным другого источника агентства, в доме взорвалась боевая граната в результате неосторожного обращения.

Москва, Мария Вяткина

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