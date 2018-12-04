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Вторник, 4 декабря 2018, 17:19 мск

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Взрыв в Подмосковье: Следственный комитет организовал проверку

Стали известны новые подробности взрыва в жилом доме в подмосковном Куровском Орехово-Зуевского района. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, предположительно ЧП произошло из-за гранаты. В результате погибла женщина, пострадали три человека: двое мужчин и еще одна женщина.

Предварительно установлено, что пострадавшие вели асоциальный образ жизни, накануне один из мужчин нашел предмет похожий на гранату.

По данному факту следственным отделом по городу Орехово-Зуево организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время на месте работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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