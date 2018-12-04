«Подарок» от Собянина: в центре Москвы вырастет плата за парковки

Московские власти приняли решение о повышении тарифов на платные парковки в центре мегаполиса. Больше всего стоянка подорожает в районе Тверской, Арбата, Патриарших прудов, Петровки, Неглинной и ряда других – там стоимость часа повысится до 380 рублей, передает ТАСС со ссылкой на столичный департамент транспорта.

Как предполагается, основные изменения произойдут на улицах внутри Садового кольца и около у Третьего транспортного кольца. Стоимость меняется только днем с 8:00 до 21:00, ночью тариф остается прежним.

«Минимальная стоимость парковки в центре составит 80 рублей в час – это улицы между Садовым и Бульварным кольцами. Парковка с дифференцированным тарифом – 50 рублей за первые 30 минут, затем 150 рублей в час – на более загруженных улицах Садового кольца. На улицах внутри Бульварного кольца тарифы составят 100 и 200 рублей в час», – отметил представитель департамента.

По его словам, максимальный тариф в 380 рублей будет установлен на 1,9% улиц. «Это улицы возле Москва-Сити, Тверской, Арбата и Патриарших прудов, а также Петровка, Неглинная, Романов переулок и другие. Также на этих улицах парковка в воскресенье станет платной. Для местных жителей (резидентов) – ничего не меняется», – уточнил он.

Как предполагается, новые тарифы вступят в силу 15 декабря. В департаменте уточнили, что изменения разработаны исходя из загруженности улиц на основе рекомендаций экспертов, они затронут 5% улиц центра столицы.

«С 15 декабря тарифы изменятся на 5% всех паковочных мест в Москве, при этом между Садовым и Третьим транспортным кольцом, а также за ним стоимость парковки в 40 и 60 рублей в час сохранится», – отметили в департаменте транспорта.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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