В Москве 6 лет работала фирма по производству опасной для жизни молочки

В Москве арестован гендиректор фирмы, которая производила и продавала в столице молочную продукцию с плесенью и золотым стафилококком. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, фирма ООО «ПО Маслодел» работала с августа 2012 по 19 ноября 2018 года. Подозреваемый вместе со своими подельниками осуществляли производство молочной продукции с нарушениями санитарно-технического состояния и с указанием на маркировке готовой продукции несоответствующей действительности даты её производства.

Выяснилось также, что в мае 2017 года соучастники продавали в магазины и пункты общественного питания на территории Москвы сливочное масло, не соответствующее требованиям ГОСТ и технического регламента «Пищевая продукция в части её маркировки».

В изделиях фирмы были обнаружены представляющие опасность для жизни и здоровья человека микробное загрязнение, плесень, бактерии группы кишечных палочек и золотистый стафилококк, а также дрожжи в недопустимых количествах,.

Было проведено 7 обысков по месту жительства обвиняемого, в офисных помещениях и по адресу производства масла. Изъято более 30 тонн готовой продукции и более 100 тонн сырья, а также печати, штампы и бухгалтерская документация,

Как утоняет пресс-служба столичного главка МВД, производство фальсификата, в состав которого добавлялось пальмовое масло, было организовано в Бутырском районе столицы.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору»).

В настоящее время гендиректору фирмы предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время на причастность к преступлению проверяют сотрудников частной компании, а также должностных лиц органов исполнительной власти. Назначена санитарно-эпидемиологическая экспертиза.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.12.18

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