Собянин выживает автомобилистов из Москвы: 237 парковок будут платными по выходным

Московская мэрия планомерно продолжает политику выживания автомобилистов из столицы. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры подписал приказ сделать с 15 декабря парковку на 237 центральных улицах города платной и по воскресеньям.

В приложении поясняется, что платными парковки на улице Арбат, на Арбатской площади, Новинском бульваре, Арбатском переулке, части Большой Никитской улицы и других, передает «Интерфакс».

В Басманном районе по воскресеньям нужно будет платить за парковку, в частности, на улицах Покровка и Маросейка, части Мясницкой, в Дорогомилово – на Украинском бульваре и набережной Тараса Шевченко, в Замоскворечье – на улицах Пятницкой и Балчуг, нечетной стороне Большой Ордынки, части Мясницкой улицы. В Красносельском районе «парковочные каникулы» отменены в ряде мест на улице Большая и Малая Лубянка, Сретенском бульваре, Тургеневской площади, в Мещанском районе – на нечетной стороне Неглинной улицы, Рождественском бульваре, Трубной площади.

В Пресненском районе – на улице Красная Пресня, Мантулинская, Садово-Кудринская, нечетная сторона 2-й Брестской улицы, Малая Бронная, часть Большой Бронной и Большой Садовой, Большой Патриарший переулок. В Тверском районе будут платными парковки на Садовой Каретной, Садовой Самотечной, Садовой Триумфальной улицах, Театральной площади, 1-й Брестской, 2-й, 3-й и 4-й Тверских-Ямских улицах, Лубянской и Новой площадях, Каретном ряду, Малой Дмитровке, Охотном ряду, Петровке.

В Хамовниках платными для парковки будут улицы Остоженка, Льва Толстого, Пречистенка, Серафимовича, часть Комсомольского проспекта. В районе Якиманка – Берсеневская и Софийская набережные, четная сторона Большой Ордынки.

Как сообщал РИА «Новый День», с 15 декабря для 5% парковочных мест города повысятся парковочные тарифы. На 1,9% улиц города будет установлен максимальный тариф – 380 рублей. Это улицы возле Москва-Сити, Тверской, Арбата и Патриарших прудов, а также Петровка, Неглинная, Романов переулок.

Напомним, платные парковки в Москве существуют с 2012 года, за шесть лет с автовладельцев собрано в общей сложности 18,4 млрд рублей. Платная зона начиналась с нескольких улиц в центре, затем постепенно расширилась до периферии. Каждое расширение (оно происходит, как правило, в конце года) провоцировало протест жителей, но ни разу это не приводило к отмене или пересмотру решения. Последнее крупное расширение произошло в конце 2016 года, с тех пор власти занимаются точечным расширением зоны платной парковки, как правило, у станций метро.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 05.12.18

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