Министр Кобылкин решил изменить правила получения охотничьего оружия: «А то получаются такие случаи, как в Керчи»

В составе министерства природных ресурсов и экологии РФ появится департамент охоты. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил его глава Дмитрий Кобылкин сегодня в Госдуме на парламентских слушаниях, посвященных государственной политике в области экологического развития Российской Федерации.

Вопрос о будущем отрасли охоты министру задал депутат Госдумы от партии «Гражданская платформа» Рифат Шайхутдинов. Он напомнил, что эту сферу сейчас сотрясают всевозможные проблемы и планируемые новшества – в частности, напомнил он, у Росгвардии возникла инициатива, касающаяся охотничьего оружия, существуют противоречия в законодательстве, которые серьезно осложняют охотникам жизнь.

«Я планирую создать департамент охоты, отдельный департамент, – заявил на это Кобылкин. – В перспективе когда-нибудь это должно превратиться в отдельное Агентство. Я сам охотник, и я прекрасно понимаю, какие проблемы сегодня существуют». Министр не исключил, что замкнет новый департамент «лично на себя».

Кобылкин также заявил, что России предстоит «огромная реформа», к подготовке к которой он уже «подключил Кировский институт» (вероятно, речь идет о Всероссийском научно-исследовательском институте охотхозяйства и звероводства им Житкова).

При этом глава министерства возмутился существующими правилами получения охотничьего оружия. «Как может человек с охотминимумом получить оружие? Это что, менее опасно, чем автомобиль? – заявил он. – Получил справку, охотминимум и можно иметь оружие. Это надо менять. А то у нас получаются такие случаи, как в Керчи».

Конкретные сроки появление нового департамента и изменения правил получения охотничьего оружия Кобылкин не назвал.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 05.12.18

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