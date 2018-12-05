«Думаю, что перспектив нет»: КПРФ, «СР» и ЛДПР нацелились обжаловать повышение пенсионного возраста

Депутаты Госдумы трех фракций подписались под обращением в Конституционный суд РФ об обжаловании основных положений закона о повышении пенсионного возраста в России. Однако, судя по уже имеющимся комментариям, парламентарии сами не верят в перспективу своих действий.

Как сообщил депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов, что коммунисты первыми собрали подписи своих парламентариев, затем практически всей фракцией присоединились депутаты «Справедливой России». Сейчас пока неизвестно, сколько именно подписей было собрано от всех фракций, но для обращения в КС их необходимо не менее 90. Общее число депутатов 2 фракций – 66, следовательно – без ЛДПР документ рассматриваться не может. Однако до последнего момента партия не предоставляла свои подписи под обращением, пишет газета «Коммерсантъ».

«ЛДПР – буржуазная партия, периодически подыгрывающая интересам правящей верхушки», – заявил Парфенов. Тем не менее, депутат Госдумы от либерал-демократов Александр Курдюмов заявил, что вся фракция присоединилась к процессу сбора подписей, «как только были переданы документы от КПРФ».

Сейчас под подписным листом, который выложил на странице в Facebook депутат Госдумы Алексей Диденко 16 фамилий. При этом Курдюмов весьма категорично отозвался о том, каковы перспективы обращения в КС. «Думаю, что перспектив нет», – заявил он.

Напомним, 27 сентября Госдума в третьем чтении силами депутатов «Единой России» одобрила внесенный в парламент правительством РФ и поддержанный президентом законопроект о повышении пенсионного возраста. 3 октября документ утвердил Совет Федерации, и в этот же день закон подписал глава государства.

Параллельно инициативные группы пытались организовать референдум против повышения пенсионного возраста. В то же время проведению плебисцита помешали группы-«спойлеры», которые регистрировались в регионах и пропадали, закрывая окно возможностей для повторной регистрации подгрупп в конкретной области или крае. В итоге Центризбирком 17 октября прекратил все процедуры по вопросам проведения референдума, сославшись на процедурные нарушения, допущенные его инициаторами.

В конце октября КПРФ заявляла о том, что прорабатывается иск в Конституционный суд.

Так или иначе, пенсионная реформа вызвала массовое недовольство среди жителей страны. В России прошли массовые акции протеста. По данным опросов, почти 90% граждан выступают против повышения пенсионного возраста.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 05.12.18

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