Взрыв в Подмосковье: возбуждено уголовное дело о гибели трех человек

Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва боеприпаса в квартире жилого дома в подмосковном Куровском Орехово-Зуевского района. По уточненным данным ведомства, в результате ЧП погибли трое человек.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение боеприпасов).

Как сообщалось ранее, накануне в одной из квартир в Куровском Орехово-Зуевского района произошел хлопок боеприпаса, в результате которого на месте происшествия от полученных телесных повреждений погибла 54-летняя женщина. Трое пострадавших с различными травмами были доставлены в районную больницу, где спустя некоторое время скончались двое мужчин 1992 и 1984 года рождения. В настоящее время в травматологическом отделении больницы находится 46-летняя женщина в состоянии средней тяжести.

Предварительно установлено, что погибшие вели асоциальный образ жизни, накануне один из мужчин лесополосе нашел в боевую гранату, которую решил продемонстрировать знакомым в ходе совместного распития спиртных напитков.

В СКР уточнили, что по уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы тел погибших, опрошены жильцы дома.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление места обнаружения боеприпаса погибшим.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.12.18

«Вы же ничего в этом не понимаете!» В Госдуме призвали Минфин РФ не трогать социальную сферу. / Генштаб рассказал о новых целях для ядерных ударов в случае расторжения ДРСМД. / «Мусор – это друзья Путина». Оппозиционер, лишенный слова в Госдуме, выступил со скандальным видеообращением. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»