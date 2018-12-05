СовФед: За счет России Киев оплачивает свое вступление в НАТО

Совет Федерации обратился к парламентам стран мира, назвав действия Киева в Керченском проливе «опасной авантюрой», нацеленной на разрушение многовековых исторических связей между Россией и Украиной. Текст обращения сенаторы приняли сегодня в ходе 447 заседания. Документ коллегам представил глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев.

Как подчеркнул сенатор, в обращении акцентируется внимание «не столько на инциденте, сколько на последствиях этой опасной авантюры», которая создает огромные проблемы для обычных жителей Украины и России. Косачев отметил, что в итоге был нанесен огромный ущерб решению целого блока глобальных мировых проблем. Сенатор заявил, что долг СовФеда – сообщить об этом коллегам в парламентах иностранных государств, поскольку те нередко получают информацию «от политиков, заранее оправдывающих действия своих подопечных в Киеве».

«Заявляем о том, что в этой ситуации в равной степени недопустимо как потакать украинским властям, так и оправдывать их действия. И то и другое будет только поощрять Киев к новым авантюрам», – заявил Косачев.

В официальном обращении Совета Федерации отмечается, что украинские власти видят в разрушении давних связей с Россией собственный «вступительный взнос» в евроатлантические структуры. Это подтверждает и решение Киева расторгнуть Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ.

В СовФеде заявили, что такие действия украинских властей «подвергают угрозе мир и безопасность в регионе и создают препятствия для свободного общения российского и украинского народов». При этом российские сенаторы «с сожалением констатировали, что некоторые западные страны в очередной раз вопреки очевидным фактам, свидетельствующим о нарушении Киевом норм международного права, пошли на поводу у украинских властей и обвинили в возникновении конфликтной ситуации Россию».

Ранее соответствующее обращение к парламентам стран мира и межпарламентским организациям приняли депутаты Госдумы. Текст документа народные избранники поддержали единогласно.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.12.18

США «натаскают» бактерии на поиск российских подлодок. / Взрыв в Подмосковье: возбуждено уголовное дело о гибели трех человек. / «Выпил и стал чудить»: сбежавший с автоматом сотрудник ВОХР заблудился в лесу и готов сдаться. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»