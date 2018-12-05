Правительство Москвы определилось с коммунальными тарифами на 2019 год

Мэрия Москвы утвердила повышение с 1 января 2019 года стоимости жилищно-коммунальных услуг. Как уточнили в столичном департаменте экономической политики и развития, изменения останутся в рамках предельных параметров, установленных правительством РФ, то есть с начала года увеличение составит 1,7%, с 1 июля платеж вырастет не более чем на 4,8%.

С 1 января повышение затронет тариф за содержание жилого помещения. «Он вырастет в среднем на 1 рубль 90 копеек. Рост взноса на капитальный ремонт будет чуть меньше и составит 1 рубль 19 копеек», – отмечается в сообщении департамента, которое цитирует РИА «Новости».

Льготный найм жилого помещения увеличится в стоимости на 35 копеек, фактический найм жилого помещения ― на 2 рубля 11 копеек, коммерческий найм жилого помещения ― на 1 рубль 38 копеек, а найм в жилищном фонде, относящемся к бездотационным домам, ― на 2 рубля 82 копейки.

В июле 2019 года тарифы уже пересматриваться не будут, – заверили чиновники столичного правительства.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.12.18

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