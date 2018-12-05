Российским студентам могут компенсировать проезд к месту учебы: но только в несколько вузов

В Совет Федерации поступило предложение обратиться в правительство РФ с инициативой о компенсации проезда к месту учебы для студентов, поступивших в вузы Дальнего Востока и Байкальского региона. Кроме того, в этих регионах может заработать программа обучения студентов во время практики методом наставничества, с оплатой труда студентов и преподавателей. Эти меры, по мнению ректора Иркутского национального исследовательского технического университета Михаила Корнякова, помогут удержать молодежь в дальневосточных регионах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на заседании Совета по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона при Совете Федерации Корняков предложил сенаторам внести в правительство несколько предложений, касающихся получения высшего образования в вузах региона.

«Было бы рационально организовать компенсацию проезда в место учебы для студентов, поступивших в наши вузы», – сказал он, отметив, что стоило бы предоставить больше квот для иностранных студентов.

Кроме того, по мнению ректора иркутского вуза, стоило бы компенсировать и проезд к месту прохождения практики для студентов – пока вузы компенсируют стоимость билетов только бюджетникам, но есть еще молодые люди, которые учатся на коммерческой основе.

Еще одной мерой, которая убедит молодежь остаться в регионе, могла бы стать подпрограмма, которая «позволит заинтересовать работодателей проводить обучение методом наставничества во время практики», чтобы студенты приходили потом работать на эти предприятия, пояснил Корняков.

Пока, как отметили участники заседания, численность населения в этих регионах снижается.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.12.18

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