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Среда, 5 декабря 2018, 19:37 мск

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Второклассник «в шутку» получил по голове. СКР начал проверку

В Москве ученик начальной школы получил травму в туалете учебного заведения – по данному факту организована доследственная проверка. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, во время нахождения в школе мальчик зашел в туалетную комнату, где получил травму головы. Отмечается, что его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются одноклассники, учителя и руководство образовательного учреждения. Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как уточняет агентство «Москва», ЧП произошло 4 декабря в одной из школ на Ленинградском шоссе. О происшествии сообщила учитель начальных классов. По ее словам, ее 8-летнему ученику на голову упал металлический предмет – крепление для школьной парты. По словам педагога, кто-то из старшеклассников решил пошутить и положил пластину на дверь туалета.

Мальчика госпитализировали с травмой головы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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