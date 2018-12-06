ЧП в Москве: вооруженный подросток напугал школу – угрожает себя убить

Сегодня в московской школе произошло ЧП: 16-летний подросток с ножом угрожает учителям и одноклассникам. В учебном заведении проведена эвакуация, полиция ведет переговоры с школьником.

Как сообщается, ЧП произошло в одной из школ в районе Жулебино. Телеканал «Рен ТВ», РБК и ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах подтверждают эту информацию.

«Сегодня в полицию поступило сообщение о том, что в одном из образовательных учреждений города учащийся угрожает причинить себе телесные повреждения. На место происшествия выехали сотрудники полиции. С молодым человеком организованы переговоры», – сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Канал Mash отмечает, что, по словам одноклассников, подросток, устроивший вооруженную акцию, по этого случая был нелюдим и замкнут. Со сверстниками отношения напряженные, в школе с ним постоянно работал психолог, но агрессии парень не проявлял и его сегодняшняя акция для всех стала шоком.

Сообщается, что на месте ЧП работают сотрудники ФСБ и детский психолог.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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