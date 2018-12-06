Путин решил остаться у власти надолго: не исключена новая рокировка

Идея внести в действующую Конституцию РФ изменения может закончиться тем, что новые поправки позволят «действующему президенту Путину оставаться у власти сколь угодно долго». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат от КПРФ Денис Парфенов в ходе «парламентской десятиминутки». По словам, возможен сценарий новой рокировки в руководстве России, но «бесконечно так продолжаться не будет»: «на это здание (Госдумы) вполне может вернуться красный флаг».

Парфенов отметил, что действующая Конституция страны, которая предписывает социальное государство, не помешала депутатам принять пенсионную реформу и «впаять всем гражданам по пять лет принудительных работ». В отличие от сталинского, нынешний Основой закон страны принимался без широкого народного обсуждения, и его действие по факту обернулось «возвеличиванием господства неолиберальной идеологии». «Олигархи гонят народное достояние на продажу за границу, безудержно обогащаются, при том, что народ продолжает нищать», – заявил он.

«Права граждан, записанные в Конституции, все больше подавляются и ограничиваются – например, право на свободные собрания, мирные митинги», – напомнил депутат, пояснив, что обязательное согласование акции протеста от органов власти стало сродни разрешению на ее проведение. Положение же о том, что малоимущим гражданам жилье предоставляется бесплатно или за доступную плату вообще игнорируется, «поэтому у нас миллионы нищих и бездомных, а банки наживаются на грабительской ипотеке».

По его словам, все разногласия в обществе позволяют все активнее вбрасывать идею об изменении Конституции. «Делается ли это исключительно из добрых побуждений? Увы, наверное, полагать так было бы слишком наивно, – считает коммунист. – Скорее всего, следует ждать корректировок, которые будут решать конъюнктурные задачи, в первую очередь – для удержания власти теми, кто сейчас ею обладает. Весьма вероятно, что новые изменения сведут к таким, которые позволят действующему президенту Путину оставаться у власти сколь угодно долго».

По мнению депутата, речь может идти либо о полной отмене ограничений по срокам пребывания на посту президента, либо о более сложном варианте. В этом случае могут быть даны огромные полномочия главе правительства в ущерб полномочиям президента, а сценарий будет таким же, какой страна уже проходила несколько лет назад: Владимир Путин переместится на должность премьер-министра.

«Богатые богатеют все больше, а народ скатывается в нищету. Но бесконечно так продолжаться не будет, – веско заявил депутат. – Авторитет правящей партии продолжает падать, надеяться на спокойную политическую жизнь нам не приходится. И в ближайшие полтора-два года мы можем стать очевидцами интересных событий».

«На это здание вполне может вернуться красный флаг. Вот тогда мы с вами и поговорим о полноценной Конституционной реформе», – пообещал Парфенов.

Ранее эксперты и политологи в интервью РИА «Новый День» прогнозировали серьезные социальные протесты в России в ближайшие месяцы.

Москва, Татьяна Дорофеева

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