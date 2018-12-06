Обошлось без жертв: вооруженный ножом московский школьник сдался полиции и врачам

Громкое ЧП в московской школе, куда один из старшеклассников пришел с ножом и угрожал причинить себе вред, завершилось без жертв. Школьник передан сотрудникам полиции в присутствии родителей, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя в экстренных службах.

По данным источников «Интерфакса», после переговоров школьник был передан врачам-психиатрам. Его увезли на карете скорой помощи.

В то же время источник в ГУ МВД по Москве сообщил РБК, что подросток сейчас находится вместе с матерью. С 16-летним молодым человеком продолжат работать психологи. По предварительной оценке, юноша испытал психоэмоциональный шок. Собеседник добавил, что ученика осмотрят также врачи общего профиля.

Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее стало известно, что сегодня утром в одной из школ в районе Жулебино произошло ЧП – 16-летний подросток принес с собой в школу нож и угрожал одноклассникам и учителям, заявляя, что причинит себе вред. По уточненной информации, охране учебного заведения удалось изъять у него нож, после чего школьника закрыли в одном из помещений.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.12.18

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