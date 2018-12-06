ЧП в московской школе: возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента в столичной школе, где сегодня утром вооруженный ножом старшеклассник напугал учителей и учеников, угрожая причинить себе вред.

Как сообщила пресс-служба ведомства, по указанию и.о. руководителя Главного управления СКР по Москве Андрея Стрижова на месте происшествия работают опытные следователи, которые устанавливают полную картину произошедшего и причины, побудившие подростка, совершить данные действия. «По его указанию на предмет халатности будут проверены должностные лица общеобразовательного учреждения и иных компетентных органов. Также следователи проверят условия жизни юноши», – говорится в сообщении.

Подростку оказывается необходимая психологическая помощь и решается вопрос о его госпитализации.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.12.18

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