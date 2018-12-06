Путин предложил не сажать в тюрьму за мошенничество и невыплату пенсий. «Единая Россия» закон поддержала

Президентский законопроект об освобождении от уголовного наказания мошенников и растратчиков в сфере предпринимательства в первом чтении вызвал протест оппозиционных фракций в Госдуме. Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты заявили, что «вор должен сидеть в тюрьме», а представители фракции КПРФ и вовсе изумились логике уголовной системы: за второй репост в России в 21 веке полагается тюрьма, а за колоссальное нанесение имущественного вреда – прекращение уголовного дела.

Как сообщил, представляя законопроект, полпред президента РФ в Госдуме Гарри Минх, изменения предполагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс РФ. «Основная цель – создание более благоприятного бизнес-климата в Российской Федерации, – заявил он. – Необходимо убрать все, что позволяет нечистоплотным чиновникам и правоохранителям оказывать давление на бизнес. Уголовный кодекс должен перестать быть инструментом решения хозяйственных конфликтов между юрлицами».

Для этого глава государства предложил расширить перечень преступлений, уголовные дела по которым прекращаются при возмещении ущерба потерпевшим. Речь идет, в частности, о преступлениях небольшой тяжести, сопряженных с мошенническими действиями в сфере кредитования, при получении выплат с использованием электронных платежных средств, в сфере кредитования и компьютерной информации. Также сюда предлагается отнести преступления, связанные с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в предпринимательской деятельности, плагиат, нарушение патентных прав, присвоение или растрату, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Кроме того, от ответственности освобождаются лица, не выплатившие зарплату, пенсии, стипендии – если в течение двух месяцев погасят эти долги. Предлагается также не заключать под стражу за злоупотребления полномочиями в предпринимательской деятельности, а изымать электронные носители информации документ разрешает только в исключительных случаях.

Комментируя этот законопроект, коммунист Николай Арефьев напомнил сторонникам президентской инициативы о принципе неотвратимости наказания. «Преступление совершено перед законом. Какая разница, украл ты 100 рублей, или миллиард долларов? Пусть вернул, но само преступление-то совершено. Почему этот человек должен уводиться от ответственности за совершенное преступление?» – возмущенно спросил он.

На это глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников ответил, что «сам факт возвращения этих денег дает основания для того, чтобы дело было прекращено».

Тем не менее, «эсер» Олег Нилов поинтересовался, кто и как будет определять ущерб от «работы» мошенников. «Обманутые участники пирамид, дольщики, вкладчики – кто будет определять этот ущерб? И что делать, если уголовное дело прекратили, а потом опять всплыли обманутые граждане?» – сказал он.

В ответ Гарри Минх сообщил, что подобные преступления входят в экономическую категорию, и все вопросы по компенсации будут решаться так же, как и ранее. «Ущерб компенсируется, участники уголовного процесса согласны с таким механизмом, и общественная опасность исчезает. А мы добиваемся того, на что и направлено уголовное наказание: задача – восстановить справедливость», – заявил он, процитировав, правда, только часть ст.43 УК РФ о целях наказания, и «забыв» об исправлении осужденного и предупреждении совершения новых преступлений.

Об этом чиновнику не преминул напомнить коммунист Алексей Куринный. Он отметил, что из уголовной ответственности выводится и ч.7 ст. 159 УК РФ – это мошенничество в сфере предпринимательства в особо крупном размере. «То есть 12 млн рублей украл, если поймали – заплатил. Не поймали – значит, стал богаче, – пояснил он логику законопроекта. – И по электронным средствам – специалисты говорят, что поймать удается одного из 10, и это очень кропотливая и сложная работа. Но получится, поймали – он заплатил, и дальше может этим же заниматься. Логика в чем?»

«Логика очевидна, – заверил его Минх. – Вы говорите, что кого-то не поймали – я напомню поговорку: «Не пойман – не вор». А когда лицо определено, установлен ущерб, основная задача – восстановить ту самую экономическую составляющую. Это преступление против собственности, и если собственнику ущерб возмещен, то виновного освобождаем от уголовной ответственности. Мы сохранили этого человека, он не попадает в ту среду, откуда далеко не всегда люди выходят улучшенными. Там люди могут терять здоровье».

«А не получится ли так, что богатые смогут уже официально откупиться, а бедные все равно вынуждены будут отбывать наказание?» – поинтересовался либерал-демократ Сергей Маринин. «Ты возвращаешь то, что украл, – продолжал объяснять Минх. – Вопрос не в том, беден ты или богат в стартовой позиции, а вопрос в том – сколько украл, столько вернул».

«Не создаем ли мы дополнительное искушение для следователей, которые смогут переквалифицировать одну часть статьи на другую и увеличить себе размер отпускных? – указал на еще одну «дыру» в законопроекте коммунист Николай Коломейцев. – И еще: что-то логика не усматривается в гуманизации. За второй репост – посадка, а за колоссальное нанесение вреда – либерализация. Это же чисто классовое явление: денежный мешок неподсуден».

Полпред президента в ответ назвал оценку Коломейцева «не очень корректной», заявив, что может объяснить такой выпад «только вашей глубокой заинтересованностью в справедливости».

При этом Минх в очередной раз пояснил позицию государства. «Гуманизация – это не тотальный вектор, – сообщил он. – Мы должны четко определять, какие деяния и преступления являются более опасными, а какие менее. И поэтому здесь с одной стороны мы по отдельным видам правонарушений используем ужесточение – в отношении преступлений террористической и экстремистской направленности».

«Нас всегда учили, что вор должен сидеть в тюрьме, – вступил в дискуссию и «единоросс» Сергей Коткин. – А тут получается – украл, вернул украденное – и продолжай дальше воровать? Это все равно преступник. Такое решение может только усугубить ситуацию».

«Вор должен сидеть в тюрьме, но вор это тот, кто таковым признан судом», – ответил ему глава думского комитета Павел Крашенинников, и предложил депутату поставить себя на место людей, которым не выплатили зарплату или обманули. «Вы потеряли достаточно для нас с вами крупную сумму... допустим, 100 тысяч рублей. Так вам надо чтобы этот человек сидел в тюрьме, или чтобы он вернул вам деньги?» – озадачил он парламентария.

«Все эти статьи характеризуются прямым умыслом [на совершение преступления], тут нет никакой неосторожности, – еще раз прямо указал либерал-демократ Андрей Кузьмин. – Есть такая форма уголовной ответственности, как судебный штраф, ее сегодня применяют. Украл, вернул, заплатил за это судебный штраф. Почему мы освобождаем за умышленное преступление от ответственности?»

Причина же, по словам Крашенинникова, проста – «эти лица не представляют опасности для общества», а составы преступлений не являются тяжкими.

Тут в спор на стороне президентской инициативы вступили «единороссы». Депутат от Санкт-Петербурга Евгений Марченко сообщил, что по подобным преступлениям суды и так обычно дают условные сроки, но «человек же получает судимость, ему потом сложно работать, тем более в сфере предпринимательской деятельности». В итоге фракция «Единой России» заявила, что непременно поддержит этот законопроект.

«Цели и методы решения проблемы у вас входят в диссонанс, – ехидно указал «единороссам» либерал-демократ Сергей Иванов. – Проект направлен на формирование делового климата в стране – и для этого предлагается не сажать мошенников. Где логика? Нам говорят, что главное – не чтобы человек сидел, а чтобы возместил ущерб. Я не согласен. Если мы всех преступников будем ловить, штрафовать на 100 рублей и отпускать, что получится? Наша задача – чтобы подобных преступлений не было вообще. Вот вы говорите – не пойман, не вор. Я с вами не согласен: это вор, только не пойманный. И это уже проблема правоохранительных органов».

Иванов также напомнил, что в стране огромное количество людей «попадают в лапы к мошенникам», и освобождение преступников от наказания не заставит их прекратить совершать преступления. «Люди будут просто откупаться и дальше продолжать», – подчеркнул депутат.

Коллегу поддержал коммунист Алексей Куринный. «Логика уголовного законодательства – профилактика и предупреждение преступлений, – напомнил он азы науки. – А у этого законопроекта задача другая. Когда мы ставим на чашу весов повторный репост и украденные 12 млн рублей, естественно, ни о какой соразмерности говорить не приходится».

Коммунисты пообещали ко второму чтению подготовить свои поправки в законопроект, в которых будет предусмотрено наказание по данным уголовным статьям. Пока же оппозиция от голосования «за» документ воздержалась. Тем не менее, партии думского большинства хватило парламентариев, чтобы протащить скандальную инициативу президента в первом чтении.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 06.12.18

«Владимир Владимирович, это неправильные у вас расчеты». Лукашенко высказал Путину недовольство ценами на газ. / «Формат персидской сказки»: Иван Охлобыстин представил свою книгу о войне в Сирии. «…в любое мгновение он способен стать, без всяких усилий, сверхчеловеком». / Иван Охлобыстин: Третья мировая война – неизбежна, России нужно спасать человечество от прихода антихриста. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»