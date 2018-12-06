Бунт рассерженных горожан. Москвичи устроили осаду мэрии из-за «неуловимого» Сергея Собянина»

В Москве «рассерженные горожане» сегодня пришли к мэрии столицы на Тверской улице, чтобы встретиться с градоначальником Сергеем Собяниным. Видео с места событий участники публикуют в соцсетях. Судя по роликам, на встречу с мэром прибыли также правоохранители – полицейские прогуливались вокруг небольшого скопления горожан, на обочине стоял полицейский автобус с включенной «мигалкой».

Москвичи пришли к мэрии в полдень, постаравшись подгадать к началу заседания столичных чиновников. По информации активистов, именно сегодня в повестке заседания стояли вопросы по строительству и сносу домов – то есть самые острые темы, волнующие сегодня жителей сразу нескольких районов Москвы, ставших «горячими точками». На некоторых участниках встречи были желтые светоотражающие жилеты – как символ гражданского протеста.

Москвичи требовали, чтобы Собянин вышел к народу. «Он якобы избранный мэр, но не появляется в горячих точках. Западные политики всегда приезжают к людям, разговаривают. Он почему-то считает, что для него это правило не работает. Где он? Личный прием он не ведет. Он только устраивает вот эти пиар-акции, якобы он общается с людьми где-то во дворах. Мы пришли в мэрию, чтобы написать заявления на имя Собянина, чтобы он прекратил строительный произвол и начал расследования всех ситуаций, где это происходит. Если он не справляется – пусть он уходит», – рассказала одна из активисток.

«Ховрино. У нас построили метро. Вроде хорошо, да? А на самом деле его сделали за счет вырубки огромной территории леса. У нас сосны – их вырубают! И нам не надо, чтобы там был и торговый центр – тоже за счет леса, автобусная станция на 500 мест! У нас был прекрасный зеленый район, он его просто убил! Машины теперь ставят прямо во дворы, начинается мордобитие. Он что, специально людей стравливает?» – отметила пожилая женщина.

Другая женщина недовольна тем, что мэр «строит храмы, мечети, синагоги, невзирая на мнение людей» в непосредственной близости от домов, жить в которых из-за шума становится невозможно. «И явная фальсификация выборов! Я спрашивала знакомых и в соцсетях спрашивала – за него вообще никто не голосовал!» – заявила она напоследок.

Муниципальный депутат Павел Кириков сообщил, что он пришел, чтобы поддержать жителей сносимого Кунцева, и рассказать о проблеме района Останкино – там собираются ставить «самое огромное колесо обозрения в Европе», не слушая мнения жителей ближайших домов. «У нас хотят также застраивать бывший Калибровский завод, где собираются вне всяких договоренностей строить дома высотой 120 метров. Жители собрали подписи и охладили пыл застройщика – до 75. А теперь оказалось, что 120. Надеюсь, товарищ мэр выйдет... он, к сожалению, неуловимый», – отметил народный избранник.

Жительница из Тропарево-Никулино заявила, что жители ее района борются с точечной «или, как это сейчас называется, уплотнительной застройкой». Вместо двух детсадов, которые ждали жители, там строят три высотки. «В советское время был лозунг «все лучшее детям», – напомнила она. – Почему наши дети никому не нужны? В Москве, которая столько денег тратит на всякие украшения... вся Россия думает, что мы тут с жиру бесимся, а у нас матери многодетные в автобусах возят своих детей в сады, потому что матери надо работать, а нянечки безумно дороги!». Женщина рассказала, что на все письма в правительство Москвы они получают пустые отписки.

Житель Свиблово пожаловался на то, что в районе будут сносить вполне крепкий дом по программе реновации из-за нескольких человек, которые сумели убедить чиновников в своей правоте. «Дом в зоне выгодной коммерческой застройки. Это развращение людей. Люди находятся в положении гражданской войны между собой, – сообщил он. – Это аукнется в будущем».

Противники такой градостроительной политики говорили, что чиновники не слышат их, а между тем жизнь в московских районах становится невыносимой – дороги придвигают вплотную к окнам домов, крепкое жилье сносят, во дворах многоэтажек вплотную к ним строят новые высотки, деревья безжалостно вырубаются.

Обсудив проблемы, представители районов Москвы отправились в здание мэрии, чтобы подать заявления и петиции на имя Собянина об отмене варварской застройки. Там людей встретили сотрудники Росгвардии, которые отказались представиться, заявив, что закон о полиции распространяется только на полицию. Людей в мэрию пускали по два человека, остальные были вынуждены ждать у дверей. После подачи заявлений часть москвичей отправилась записываться к мэру на личный прием. Ответы на заявления горожанам обещали дать в течение месяца. «Я думаю, это не последняя наша акция, – говорит в финале ролика гражданский активист Марк Гальперин. – Если нас не услышат – нас будет больше»

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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