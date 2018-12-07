«Филькина грамота»? Верите ли вы в Конституцию РФ Опрос на сайте РИА «Новый День»

12 декабря Россия будет отмечать «серый день календаря» – 25-летие новой Конституции. Дата, которая дает очередной повод задуматься, насколько Основой закон страны соответствует происходящему в стране.

Достаточно прочитать даже первые положения Конституции, чтобы понять, что в «нашем королевстве» что-то явно не так. Если с названием страны, которое прописано в первой статье, вопросов не возникает, то с остальным – все весьма и весьма проблематично.

«Статья 2. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Статья 3. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы».

В этом году был вбит, судя по всему, последний (или предпоследний?) «гвоздь» в «гроб» Конституции. Вышеперечисленные тезисы, как и положение о социальном государстве, были окончательно разрушены после пенсионной реформы, предполагающей повышение возраста выхода на заслуженный отдых. Фактически можно говорить о том, что эта реформа стала злой усмешкой власти и прописанной в Основном законе «охраны» государством труда – превратив его в обязанность до гробовой доски. Никого не смутило, что, как говорится в той же Конституции, «в Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина».

Про обеспечение тем же государством медицинской помощи, получения образования говорить уже дано не приходится – все это планомерно превращается в небесплатные услуги. И таких несоответствий – многое множество, которое только размножается. Чтобы в этом убедиться, достаточно прочитать Основной закон страны. Видимо, не случайно некогда «красный день календаря» – День Конституции – власти предпочли сделать «серым».

Накануне такого 25-летия Основного закона страны редакция РИА «Новый День» решила обратиться с вопросом к своим читателям: «Верите ли вы в Конституцию РФ?»

Варианты ответов:

Нет, Конституция превратилась в «бесполезную бумагу»

Хочется верить, что власти когда-нибудь начнут уважать Конституцию

Да, это же Основной закон страны

Мне все равно

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Москва, служба информации РИА «Новый День»

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