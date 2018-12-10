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Понедельник, 10 декабря 2018, 11:46 мск

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Привез ребенка к себе домой: в Москве мигрант избил и пытался наругаться над 13-летней девочкой

В Москве 32-летний мигрант из Турции напал и пытался изнасиловать 13-летнюю девочку с психическим расстройством, передает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что пострадавшая сама обратилась в полицию. Она рассказала, что подозреваемый познакомился с ней у станции «Китай-город» Таганско-Краснопресненской линии метро. Мужчина привез ребенка в квартиру на улице Пятницкая, где избил и попытался изнасиловать.

У нее были диагностированы кровоподтеки на руках и ногах.

По подозрению в нападении задержан гражданин Турции 1986 года рождения, который снимал комнату в квартире.

Стоит отметить, что в ходе расследования выяснилось, что девочка состоит на учете в психоневрологическом диспансере и находилась в розыске – в конце ноября этого года ушла из дома.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Москва, Мария Вяткина

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