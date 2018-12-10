Москва выстрелит в небо 30 миллионов рублей

Москва потратит на новогодние фейерверки почти 30 млн рублей. Соответствующая закупка была объявлена государственным автономным учреждением культуры «Московская дирекция массовых мероприятий». К участию допустили только одну фирму, и конкурс в итоге был признан несостоявшимся.

По закону договор теперь должен быть заключен с единственным участником закупки – это уже известное москвичам ООО «Орион-Арт», которое ранее выиграло конкурс на устройство фейерверков в столице в День города. Исполнитель, по документации, получит аванс в 20% от цены договора.

Согласно техзаданию, в Новый год фейерверки должны быть запущены на площадках во всех административных округах города Москвы. При этом каждый салют должен длиться не меньше пяти минут.

Так, в Центральном административном округе столицы фейерверк должны запустить 1 января в 00:00, причем, как сказано в техзадании, высота «раскрытия изделий» должна составить от 60 до 130 метров, а сам салют будет трехуровневым, со средней интенсивностью стрельбы не меньше 120 залпов в минуту. К финалу ее темп возрастет до 160 залпов. Москвичам и гостям столицы покажут несколько «пиротехнических картин», использовать, согласно документации, предполагается, в частности, фейерверки типа «Пион», «Хризантемы», «Хризантема в центре треск и мерцание», «Пальмы в кольцах» и «Корона из парчи». Всего планируется дать не меньше 730 залпов.

Подрядчик должен будет обеспечить безопасность на площадках и огородить опасные зоны, при этом он вправе привлекать субподрядчиков для выполнения работ.

По информации на сайте Госзакупок, на конкурс заявились две столичные компании: ООО «Орион-Арт» и ООО «Пиротехническая коллекция». Правда, заявка последней фирмы была отклонена комиссией из-за несоответствия требованиям закупочной документации. По закону, договор заключается с фирмой, заявка которой была допущена на конкурс. «Орион-Арт» предложил цену в 29 760 тысяч рублей при начальной цене в 31 млн рублей.

Ранее, согласно данным из открытых источников, с этой же компанией «Московская дирекция массовых мероприятий» заключала договор на проведение фейерверка ко Дню города в сентябре. Вторая фирма – ООО «Пиро-мир» – также не была допущена к участию в конкурсе. В заявке «Орион-Арт» значилась сумма в 27 840 тысяч рублей при начальной цене контракта в 29 млн рублей. Позднее, согласно данным на сайте Госзакупок, было заключено допсоглашение, по которому цена договора возросла до 29 448 тысяч рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.12.18

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