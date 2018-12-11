Орудие Запада в «холодной войне»: проект «Солженицын» как таран против России

Советский диссидент, писатель Александр Солженицын, 100-летие со дня рождения которого отмечается сегодня, являлся одним из мощнейших проектов Запада в «холодной» войне против СССР. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал известный политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев, издавший к памятной дате совместно с Анатолием Беляковым книгу «Ватник Солженицына», в которой вскрывается «второе дно «властителя дум» российской интеллигенции и рассказывается, каким на самом деле образом писатель пришел к всемирной известности.

Как отметил Матвейчев, фигура Солженицына очень интересна для изучения методов манипуляций массовым сознанием. «Солженицын всю свою жизнь, не прекращая, бесконечно лгал. Лгал о себе, о своих знакомых-друзьях, о своей стране, своих политических и религиозных убеждениях, оправдывая свою фамилию, и занимался только самопиаром. Я вижу в его творчестве, в его жизни сплошную ложь», – сказал эксперт.

По словам Матвейчева, творчество Солженицына, который получил на необыкновенную для советского писателя популярность на Западе, спонсировал англосаксонский мир. «Это тиражи в десятки миллионов, Нобелевская премия, его книги чуть ли в каждом доме, он на всех передачах присутствовал, где лил ложную грязь на Советский Союз», – подчеркнул политолог.

Вместе с тем напомнил, что цифры и факты, которые Солженицын приводил в своих произведениях, в том числе в «Архипелаге ГУЛАГ», были неоднократно опровергнуты, однако в результате деятельность писателя привела к серьезным негативным последствиям для СССР.

«Если говорить о роли, которую Солженицын сыграл в истории России, в «холодной войне» он был одним и основных орудий, мега-проектом Соединенных штатов и англосаксов. Деятельность его привела к тому, что люди в западных странах, во Франции, в Англии, в Италии, выходили из коммунистических партий, рушилась поддержка Советского Союза, интеллигенция переориентировалась», – подчеркнул Матвейчев.

Эксперт также обратил внимание, что часть произведений Солженицына была опубликована издательством YMCA-Press, которое было организовано в начале 20 века на базе международной христианской ассоциации молодёжи YMCA.

«Фонд принимал активнейшее участие в создании революционного движения в Российской империи, в период между февралем и октябрем 1917 года специалисты YMCA наводнили Россию. По сути дела, говоря современным языком, это были политтехнологи, идеологи, которые управляли революционными процессами. Это аналог фонда Сороса по тем временам – творцы революций, специалисты по подрыву государственного строя», – отметил политолог.

Как считает Матвейчев, западные технологи боролись не с конкретной идеологией, а непосредственно с Россией. «Российскую империю они разрушали, Советский Союз разрушали, демократическую Россию разрушают. Дело в геополитическом противостоянии», – уверен он.

Политолог также отметил, что в зависимости от общественно-политического строя, который формировался в России, менялся и образ Солженицына как антагониста. «Он все время мутирует в зависимости от того, когда и как нужно было. Когда были советские времена, Солженицына выгодно было представлять либералом. Он – человек, который борется, считает, что коммунизм и фашизм – одно и то же. Называет всех красно-коричневыми – чисто либеральная идея, которую YMCA везде продвигало», – обратил внимание Матвейчев.

«В 1990-е, когда стало понятно, что либералы быстро утратят свою популярность, он быстро перекрасился в некого патриота-националиста с огромной бородой и тарабарским языком, который он называл исконно русским, хотя это чистая подделка», – подчеркнул эксперт.

Матвейчев пояснил, что «старорусские» словечки писатель выборочно использовал из словаря Даля. «Никакого такого русского языка не существует. Дело в том, что Даль записывал слова в разных местностях – на юге России, на Севере, в Сибири, в Поволжье. Получился (у Солженицына) перемешанный язык, на котором реальный человек никогда не говорил», – сказал он.

«Этот образ специально создавали как подделку, таран против России», – подчеркнул Матвейчев.

Москва, Мария Вяткина

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