Транспортный «ад» в Москве: метро не справляется с пассажирами

Сильные снегопады в Москве «пересадили» жителей столицы на общественный транспорт, однако городская инфраструктура не справляется с пассажиропотоком. По словам очевидцев, в метро, царит настоящий «ад».

Как сообщила пресс-служба столичной подземки, в утренний час пик, около 8 часов утра, на южном участке Замоскворецкой линии по направлению в центр были увеличены интервалы движения поездов. К 9:22 было приостановлено движение поездов от «Орехово» до «Автозаводской». Кроме этого, интервалы были увеличены на Таганско-Краснопресненской от «Котельников» в центр, что спровоцировало массовую давку пассажиров в подземке.

Судя по комментариям в соцсетях, люди крайне недовольны организацией движения в метро. «А что творится на фиолетовой ветке? На Выхино как обычно забился полный поезд, но на Рязанском проспекте нас заставили его покинуть. Мы простояли на платформе минут пять, потом сказали заходить обратно в этот же поезд», – пишет в твиттере одна из пассажирок.

При этом многие подчеркивают, что официальная информация о том, что движение введено в график не соответствует действительности. «Стоим на Кантемировской, до этого 10 минут стояли в перегоне, людям уже становится плохо от духоты и давки. Вы может что-нибудь предпримете? А то новостные сайты пишут, что поезда уже вошли в график, но знаете, как то не ощущается»», – подчеркнул один из пассажиров.

Стоит отметить, что Центр организации дорожного движения сегодня призвал автомобилистов пересесть на общественный транспорт.

«На улице 0 С, снегопад. Днем будет -1..1 С, облачно, снег, местами гололед, налипание мокрого снега. Сегодня быстрее будет добираться на работу на городском транспорте. А по дороге можно почитать книжку…» – говорится в сообщении «Московского транспорта».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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