25-летие Конституции РФ: «дикая» коррупция и вымирание страны

Конституция РФ, 25-летие которой будет отмечаться 12 декабря, спровоцировала «дикую, невиданную коррупцию и массовое вымирание страны». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов сегодня в ходе парламентской «десятиминутки» в Государственной думе.

Зюганов напомнил, в каких условиях принималась Конституция РФ в 1993 году, заявив, что «в конце 1992 года стало ясно, что команде Ельцина не удастся под диктовку ЦРУ-шников распродать всю государственную собственность».

«Если сталинскую Конституцию обсуждали почти 75 млн человек, брежневскую 140 млн, то в обсуждении ельцинской почти никто не участвовал, – подчеркнул Зюганов. – Она была опубликована только в «Российской газете», кто ее прочитал? И она получила поддержку всего около 30% граждан».

«Мы считаем, что Конституция не решила ни одну проблему, не уберегла страну от чеченских войн, где погибли более 100 тысяч человек, не предотвратила дефолт, приватизацию. Она породила дикую, невиданную коррупцию и массовое вымирание страны», – подчеркнул лидер КПРФ.

Вместе с тем Зюганов обратил внимание, что население России сократилось на 9 млн человек, в то время как население Америки, Франции и Великобритании только прибавилось. «Не спасла Конституция и от новой волны кризиса, который охватил страну», – указал лидер коммунистов, напомнив, что темпы экономического роста России в несколько раз меньше, чем в США, странах Европы и, тем более, Китае.

«У нас был вариант реформ, но эта Конституция, по сути, похоронила реформы, – заявил главный коммунист страны. – И самое страшное – грубо нарушены все элементарные права граждан, и раскол продолжает усугубляться. Обнищание граждан достигло невиданного размера, почти каждый второй живет у черты бедности, 20 млн человек оказались в богатейшей стране мира – нищими. Возобновилось вымирание, каждый год мы теряем почти 300 тыс человек».

Зюганов также подчеркнул, что «главный ущерб», который наносится сегодня, – «демонтируется социальное государство». «Статья Конституции о социальном государстве нарушена сплошь и рядом, что ни возьмешь – гарантии бесплатного образования, здравоохранения», – сказал лидер коммунистов.

Зюганов заявил, что именно КПРФ удалось спасти страну от «гражданской войны в 90-е годы», спасти Россию после дефолта, а, кроме того, подчеркнул он – «мы сумели остановить и наступление НАТО, когда они уже запланировали учения в Новгородской области, и выдавить ту базу, которую они уже наметили в Ульяновске». Лидер коммунистов не преминул напомнить о Донбассе, подчеркнув, что «давно надо было признать эти республики и остановить этот беспредел».

В то же время, как сказал Зюганов, ни один из трех предложенных коммунистами законопроектов о гарантиях оппозиционной деятельности в России не был принят – при этом один из документов удалось «протащить» через Государственную думу, но его отказался подписывать президент.

«Сегодня нет контроля за исполнительной властью, – констатировал он. – Нет социальной ответственности государства, оно все больше превращается в олигархический клан, где приватизированы природные ресурсы».

«Пенсионная реформа является позором, клоакой, какой только можно придумать!» – жестко заявил в финале своей речи главный российский коммунист и поблагодарил коллег из оппозиционных фракций, которые подписали обращение в Конституционный суд по поводу несоответствия реформы Основному закону страны.

«Есть статья в Конституции о том, что нельзя ухудшать положение граждан», – напомнил он.

Заявив, что прорваться в пятерку мировых экономик с имеющимся багажом и нынешней Конституцией России не удастся, Зюганов покинул трибуну.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, призвал депутатов не мешать выступлениям лидеров фракций, которые сегодня посвящены 25-летию Конституции. «У нас дата, понятно, не настолько юбилейная, она скорее позволяет провести промежуточный анализ того, что за это время произошло, – отметил Володин. – Как развивалась политическая система, парламент, какие нормы Конституции оказались действенными, какие законы были приняты».

«Вся эта неделя будет связана с анализом того времени, которое мы прожили», – подытожил он.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 11.12.18

Скандал с выселением онкобольных детей: организована доследственная проверка. / Транспортный «ад» в Москве: метро не справляется с пассажирами. / «Пусть свои деньги считают»: в Совфеде ответили на выпад США по Ту-160. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»