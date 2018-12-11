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Вторник, 11 декабря 2018, 16:05 мск

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Крупный пожар в Подмосковье: сгорел мебельный склад, есть пострадавшие

Сегодня в подмосковном Щелкове произошел крупный пожар на мебельном складе. Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, огонь распространился на площади 1 000 квадратных метров, в результате ЧП есть пострадавшие.

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Сообщение о пожаре на Фабричной улице поступило спасателям в 12:20 мск. По прибытию первого подразделения МЧС было установлено, что происходит горение склада на площади 800 квадратных метров. В 12:30 был объявлен повышенный ранг пожара №2, а на 13:10 мск – огнь охватил 1000 кв.м, после чего возгорание было локализовано. К ликвидации ЧП были привлечены 22 единицы техники, 71 человек, в том числе от МЧС.

«Есть пострадавшие», – уточнили спасатели.

По данным информагентств, в огне получил ранения работник склада, который был госпитализирован.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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