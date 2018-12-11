Мэрия Москвы «доигралась»: жители столицы готовы к бунту «желтых жилетов»

Социально-политическая ситуация в Москве стремительно обостряется после непопулярных решений столичной мэрии – создается впечатление, что власть намерено идет на эскалацию конфликтов с горожанами. Как отметил в интервью РИА «Новый День» известный политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, в результате последних решений правительства Москвы в дорожно-транспортной сфере уже в ближайшую субботу в столице могут появиться собственные «желтые жилеты», как это произошло в бунтующей Франции.

Комментируя повышение тарифов на парковку в центре Москвы, которое вводится с 15 декабря, Бондаренко подчеркнул, что Москва рискует столкнуться с новой волной протестов. «Эти действия ведут к появлению новой протестной активности. Фактически, власть сама провоцирует горожан выходить на улицу. Я совершенно не исключаю появления московских «желтых жилетов» уже в эту субботу, когда повысится оплата за парковку в центре города», – сказал политолог.

Бондаренко выразил уверенность, что исправить ситуацию возможно, только отказавшись от такого непопулярного и экономически необоснованного решения, а также частично изменив кадровый состав правительства города.

«На мой взгляд, это грабительский подход, демонстрируемый господином Ликсутовым (Максим Ликсутов – руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры) конкретно – он за это отвечает. И Собянин (Сергей Собянин – мэр столицы), если он не хочет в Москве протестов и социального напряжения, должен уволить Ликсутова и, по крайне мере, не повышать тарифы за парковку в городе», – считает политолог.

При этом Бондаренко отметил, что политика столичной мэрии в целом является крайне оторванной от реалий и нужд горожан. «Мне кажется, московская мэрия живет в отдельном мире, очень отдаленном от реального. Ей наплевать на интересы москвичей, она живет в выдуманной Москве, которую сама строит: с парком Зарядье, с никому не нужными велодорожками и так далее», – сказал он.

«Им (чиновникам) нужно быть ближе к людям, нужно знать чаяния простых москвичей. А делать из Москвы Лондон или Шанхай – просто глупо, это показывает культурный уровень московских властей», – подчеркнул Бондаренко.

Он пояснил, что столичные чиновники все больше напоминают «временщиков с очень низким уровнем банальной бытовой культуры». «Для них показателем статуса крутизны является какой-то пошлый проект высоток, которые совершенно не выписываются в московский ландшафт. Им наплевать на московские памятники старины, которые нужно сохранять и консервировать, а в идеале – реставрировать. Вместо этого они их сносят», – сказал он.

По мнению Бондаренко, Москва сейчас находится на одном из первых мест по уничтожению собственного архитектурного наследия. «Ни в одной цивилизованной столице нельзя столкнуться с таким варварским подходом к собственному городскому архитектурному наследию, а в Москве это можно увидеть сплошь и рядом», – констатировал он.

Стоит отметить, что в Сети уже появляются комментарии, судя по которым можно предположить, что прогноз о «желтых жилетах» в Москве действительно может сбыться.

«Если честно, я думал, что повышение платы за парковку – это или стеб, или отдаленное будущее....но нет! Там, где парковка стоила 200 рублей в час, уже повесили таблички 380 рублей. Отликсутят нас с нового года по полной! Не пора ли нам, москвичи, надевать желтые жилеты?!» – пишет один из пользователей на своей странице в «Фейсбуеке».

Кроме этого, еще одним поводом для того, чтобы надеть «желтый жилет» для москвичей стала градостроительная политика мэрии. Уже запущен соответствующий флешмоб «против градостроительной мафии и отъема частной собственности». В частности, в группе «Басманные новости» в «Фейсбуке» москвичи предлагают использовать флешмоб, чтобы выразить свое недовольство в отношении столичного ЖКХ и «заставить работать Жилинспекцию не в интересах управляшек, а в интересах жителей». «Все кто с нами одевайте жилет – постите фото!», – говорится в обращении.

Политика мэра и правительства Москвы в последнее время вызывает все большее недовольство жителей столицы, а количество «горячих точек» на карте города постоянно растет. Так, горожане собирают подписи под петицией президенту РФ Владимиру Путину с требованием отправить в отставку главу департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова. Причиной стало повышение платы за парковку в столице в 10 раз и упразднение бесплатной парковки. В настоящий момент петицию на ресурсе Change.org подписало больше 23 тысяч человек.

При этом в минувшие выходные в Москве прошло сразу несколько крупных митингов –9 декабря массовая акция протеста вновь состоялась в Кунцеве, где местные жители отказались отдавать под снос свои дома ради реконструкции 47 и 48 кварталов. Проект реализует застройщик ГК «ПИК».

В тот же день протестовали жители Лосиноостровского района – там уже несколько лет москвичи требуют оградить парк «Торфянка» от притязаний РПЦ.

8 декабря в районе Ховрино москвичи вышли на улицу протестовать против стройки двух жилых комплексов из девяти 30-этажных многоквартирных домов – для этого, отмечали активисты, планируется изъять гаражи москвичей и предполагается отчуждение территории Химкинского лесопарка.

Сейчас обозленные столичные автомобилисты в соцсетях предлагают «объединить усилия и создать коалицию против беспредела чиновников», а для начала устроить флешмоб в «желтых жилетах» – таких же, как у участников массовых акций протеста во Франции.

Москва, Мария Вяткина

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