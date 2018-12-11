«Законный» произвол власти: Конституцию РФ перепишут после решения, что делать с Путиным

Конституция РФ, принятая 12 декабря 1993 года, заложила институциональные основы для произвола власти. Как сказал в интервью РИА «Новый День» директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий, Основной закон в его нынешнем виде парализует любые попытки общества повлиять на руководство страны, и в ближайшее время рассчитывать на позитивные изменения не приходится.

По мнению эксперта, в современной России Конституция – совершенно лишний документ, который к тому же является одним из худших подобного рода.

«Лучше было бы жить вообще без Конституции, тогда все было более-менее понятно, проще и не так запутано. Если взять российскую Конституцию, как таковую,– она, конечно, одна из худших. Фактически она создает институциональные основы, причем, именно институциональные, для произвола. Она простроена таким образом, что никаких пресловутых систем сдержек и противовесов не предусмотрено. Наоборот, предусмотрен механизм, который парализует любые попытки общества контролировать власть», – констатировал Кагарлицкий.

Он обратил внимание, что в Основном законе страны не прописана ответственность правительства перед парламентом. Более того, не работает один из важных инструментов – вотум недоверия. «Он есть, но он такой, что его выполнить невозможно, он нереализуем. Как мы помним, еще во времена Черномырдина была попытка вотума недоверия, которая кончилась тем, что все депутаты парламента поняли, что в рамках этой Конституции единственное, чем может закончиться попытка вынесения недоверия, – это роспуск Думы, но правительство все равно останется. При этом все это было в рамках закона», – отметил Кагарлицкий.

По его оценке, надеяться на то, что Конституция РФ будет преобразована в лучшую сторону, сейчас не приходится. «Конституцию меняют не потому, что хотят написать лучший, качественный документ, а потому что это кому-то нужно – если сложится такой баланс политических сил, что для успеха, утверждения или сохранения власти какой-то доминирующей группировки, понадобится переписать ее», – считает он.

В этой связи эксперт также выразил уверенность, что изменения в нынешний вариант Конституции может быть внесен, когда политическая элита примет решение №1. «Вопрос об уходе Путина стоит с 2008 года – не могут решить, на кого его менять, как менять, как гарантировать его безопасность, безопасность его друзей. 90% времени они тратят на решение этого вопроса. Ничем другим они давно уже не занимаются и не интересуются», – считает эксперт.

Кагарлицкий не исключил, что решение в итоге будет принято в самый последний момент перед наступлением ситуации «Х». «Когда не останется времени, они сделают, как в сказке – скажут: наследником будет тот, кто первым войдет в дверь. Вот и все», – сказал он.

Тем не менее, по его мнению, точно определить, когда наступит ситуация «Х», сейчас невозможно, так как она не связана с продолжительностью нынешнего президентского срока Владимира Путина, который должен закончиться в 2024 году.

«Это может случиться завтра, может это сейчас происходит. Это время не имеет никакого срока… Это совершенно другие графики, не имеющие никакого отношения к Конституции. Это займет столько времени, сколько нужно какому-то количеству людей оформить какое-то количество бизнеса. Это определяют они», – подчеркнул он.

«Сперва будет принято какое-то решение, и кто-то кого-то победит. А под это решение можно написать любой документ», – заключил Кагарлицкий.

Конституция – высший нормативный правовой акт России. Она была принята 12 декабря 1993 года и вступила в силу 25 декабря 1993 года. Конституция обладает высшей юридической силой, закрепляющей основы конституционного строя России, государственное устройство, образование представительных, исполнительных, судебных органов власти и систему местного самоуправления, права и свободы человека и гражданина.

Москва, Мария Вяткина

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