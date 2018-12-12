Рванет в любой момент: терпение «сытой» Москвы на исходе

Власти Москвы в очередной раз пытаются «обыграть» жителей столицы, приурочив непопулярные решения, в том числе отмену бесплатной парковки в центре города, к новогодним праздникам, чтобы избежать массовых протестов. Однако, как считает известный общественный деятель, сопредседатель движения «Гражданская солидарность», руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров, даже у «сытой» Москвы есть свой порог терпения.

В интервью РИА «Новый День» Федоров обратил внимание, что очередные преобразования столичной мэрии совпали с предпраздничным периодом, и случайностью это назвать сложно.

«Любые непопулярные реформы подглаживаются. С той стороны тоже не идиоты сидят, это умные люди, стратеги. Пенсионную реформу – под чемпионат мира по футболу, в Москве реформы – под Новый год. Если вспомнить, каким образом стройкомплекс действует по сносу гаражей или организации точечной застройки в городе, то заход на территорию, на площадку – либо в выходные, либо, наоборот, в понедельник. Все очень четко просчитывается для того, чтобы была наибольшая эффективность этих непопулярных реформ при наименьшем сопротивлении общества», – обратил внимание он.

В то же время Федоров выразил уверенность, что рост социальной напряженности в Москве будет расти, но массовым протестным выступлениям помешают затяжные праздники. «Нас ждет увеличение недовольства в Москве, но так как впереди рождественские и новогодние праздники, конечно, никаких прорывов, массовых акций протестов, радикальных, я не жду», – сказал он.

Тем не менее, как отметил эксперт, ситуация будет нагнетаться и протестность будет и дальше увеличиваться, особенно после осуществления очередных реформ, в том числе и на федеральном уровне. «Подорожание хлеба, увеличение платы за ЖКХ, увеличение платных парковок, безумная градостроительная политика Москвы, столкновение неизвестных частных огранных предприятий с жителями, и прочие моменты, которые действительно могут привести к серьезным социальным моментам», – считает он.

«В данном случае любой повод может быть детонатором социальных протестов. Когда это будет и как – сложный вопрос, учитывая инертность нашего населения и сытость Москвы, но, тем не менее, такой сценарий возможен в любой момент, потому что политическая система находится в кризисе», – заключил Федоров.

Как сообщал «Новый День», в Москве набирает обороты бунт горожан против мэрии Сергея Собянина. Горожане собирают подписи под петицией президенту РФ Владимиру Путину с требованием отправить в отставку главу департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова. Причиной стало повышение платы за парковку в столице в 10 раз и упразднение бесплатной парковки. В настоящий момент петицию на ресурсе Change.org подписало больше 23 тысяч человек.

Обозленные столичные автомобилисты в соцсетях уже предлагают «объединить усилия и создать коалицию против беспредела чиновников», а для начала устроить флешмоб в желтых жилетах – таких же, как у участников акций протеста во Франции.

При этом политика правительства Москвы вызывает все большее недовольство жителей столицы и в других сферах – количество «горячих точек» на карте города постоянно растет. Только в минувшие выходные в Москве прошло сразу несколько крупных митингов, в том числе в скандально известном районе Кунцево, где местные жители отказались отдавать под снос свои дома ради реконструкции 47 и 48 кварталов по проекту ГК «ПИК», который был санкционирован правительством Москвы.

Москва, Мария Вяткина

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