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Среда, 12 декабря 2018, 12:57 мск

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ЧП в Москве: в кафе произошла перестрелка, один человек погиб

На юго-западе Москвы в одном из кафе произошла перестрелка, в результате которой погиб один человек. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

ЧП произошло накануне вечером около 22:30 на Ленинском проспекте, пишет «Российская газета».

Как уточняет «Рен-ТВ», в компании молодых людей произошел конфликт, в ходе которого сидевшие за столом люди принялись стрелять друг в друга. В результате один человек погиб, еще один был ранен. Участники конфликта забрали пострадавшего с собой.

Полиция объявила в Москве план «Перехват». Разыскиваются три автомобиля, на которых, предположительно, могли скрыться участники перестрелки.

На месте происшествия работает полиция.

Москва, Мария Вяткина

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