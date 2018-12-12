ЧП в Москве: в кафе произошла перестрелка, один человек погиб

На юго-западе Москвы в одном из кафе произошла перестрелка, в результате которой погиб один человек. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

ЧП произошло накануне вечером около 22:30 на Ленинском проспекте, пишет «Российская газета».

Как уточняет «Рен-ТВ», в компании молодых людей произошел конфликт, в ходе которого сидевшие за столом люди принялись стрелять друг в друга. В результате один человек погиб, еще один был ранен. Участники конфликта забрали пострадавшего с собой.

Полиция объявила в Москве план «Перехват». Разыскиваются три автомобиля, на которых, предположительно, могли скрыться участники перестрелки.

На месте происшествия работает полиция.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 12.12.18

В Госдуме устроили публичную порку Роскосмоса. / Куда катится цирк. Миллиарды «неучтенки», двойные госзакупки и криминальные биографии в руководстве Росгосцирка (ФОТО, ВИДЕО, ДОКУМЕНТЫ). / Рванет в любой момент: терпение «сытой» Москвы на исходе. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»