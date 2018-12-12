Власть саботирует Конституцию РФ новыми законами

Российская власть ставит под угрозу саму суть Конституции РФ, саботируя ее новыми законами. Как считает президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Алексей Куртов, законодательство страны необходимо привести в соответствие с главным документом страны. В интервью РИА «Новый День» он также подчеркнул, что вопросы изменения в Конституции нужно решать только на общероссийском референдуме.

Эксперт выразил уверенность, что разговоры о том, что Конституцию РФ нужно менять, так как она устарела, являются не вполне объективными. «Мне кажется, что наша Конституция перестает соответствовать не реалиям времени, а законодательным нормам и законам, которые были приняты в последнее время, которые начинают частично, косвенно быть не в русле Конституции», – обратил внимание Куртов.

Он подчеркнул, что гарант российской государственности не должен меняться «в угоду законам». «Я считаю, что Конституция должна остаться, нужно приводить в порядок законодательство обратно к Конституции, а не наоборот», – уверен эксперт.

Как считает Куртов, вопросы изменения в главном нормативно-правовом акте страны должны решаться только на референдуме. «Видимо, пора спросить у людей, хотят ли они новую Конституцию, или приведения новых законов в то состояние, которое будет соответствовать Конституции, которая когда-то была принята. Я считаю, что у людей надо спрашивать по поводу таких принципиальных моментов в их жизни», – подчеркнул эксперт.

Комментируя распространённое в последнее время мнение, что Конституция может быть изменена для того, чтобы нынешний президент РФ Владимир Путин смог остаться у власти по истечению текущего срока в 2024 году, Куртов отметил, что, если этот вариант действительно рассматривается в верхах, это было бы неверным шагом.

«Я не знаю об этом решении, но считаю, что, если это будет так, то это будет неверный шаг, потому что Конституцию не пишут под одного человека ни в одной демократической стране мира», – заключил он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 12.12.18

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