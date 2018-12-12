В Госдуме Собянину припомнили войну с памятниками: «Мы теряем историческое прошлое!»

В Госдуме заговорили об изменении государственной политики по отношению к зданиям – памятникам архитектуры. Как передает корреспондент РИА «Новый День», о сносе сотен исторических объектов в Москве в нижней палате парламента заявил депутат Олег Шеин во время рассмотрения в третьем чтении законопроекта о внесении изменений в федеральный закон «Об объектах культурного наследия народов РФ».

«Эсер» заявил, что его фракция, безусловно, поддержит проект закона. Вместе с тем, подчеркнул он, стране необходима совершенно другая государственная политика в сфере сохранения памятников культуры и архитектуры, поскольку сейчас «мы теряем историческое прошлое».

«Только в Москве с 1991 года снесено порядка 700 объектов, которые построены в 17 веке и до революции, в начале 20-го. Только в 16 году и только в Москве под ковш попало 27 зданий, фактически являющихся памятниками истории и архитектуры, эта политика продолжается и сегодня, – констатировал Шеин. – Буквально на днях мы наблюдали уничтожение очередного здания, доходного дома начала 20 века».

Кроме того, напомнил парламентарий, сейчас идет планомерное уничтожение исторических зданий по всей стране. «Российская государственная компания ОАО РЖД проводит целенаправленную политику уничтожения исторических вокзалов – это то, что пытаются сохранить во всех странах мира, учитывая специфику этих объектов, – обратил внимание он. – А в России они подлежат целенаправленному уничтожению, причем по заказу государственной компании». Депутат подчеркнул, что стране пора всерьез подойти к изменению госполитики в этой сфере.

Законопроект в третьем чтении был поддержан депутатами единогласно – Госдума обязала владельцев зданий-памятников размещать на них информационные таблички. Речь идет не только о собственниках таких домов, но и тех, кому объект культурного наследия предоставлен на праве хозяйственного ведения, оперативного управления или передан в безвозмездное пользование на основании гражданско-правового договора.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 12.12.18

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