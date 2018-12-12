Стрельба в Москве: возбуждено уголовное дело об убийстве

В Москве после перестрелки в кафе на Ленинском проспекте, где погиб мужчина, возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

Как уточнили в ведомстве, вечером 11 декабря 2018 года двое мужчин, находясь в помещении кафе на Ленинском проспекте, во время встречи произвели не менее 6 выстрелов из огнестрельного оружия в своего знакомого. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.

Следствием отрабатываются различные версии совершенного преступления.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и задержание лиц, причастных к его совершению.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.12.18

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