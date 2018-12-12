Конституция «побоку»: россияне ее не знают, а власти – не соблюдают

В России почти 70% жителей не знают содержание Конституции РФ. Наравне с этим, увеличивается число тех, кто уверен в том, что власть не соблюдает главный нормативно-правовой акт страны. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».

Как отмечают социологи, число тех, кто знает, что сегодня, 12 декабря, отмечается День Конституции, составляет 61%. Стоит отметить, что эта цифра на протяжении последних 8 лет постепенно снижается. Если в 2010 году об этой дате знало 75% опрошенных, то в 2016-м – уже 70%, а в 2017 году – 66%.

Как показывают результаты исследования, также растет число тех, кто не знает и не помнит содержание Конституции (26%), либо никогда не читал ее (42%). О том, что «хорошо помнят» Конституцию, заявило только 9% опрошенных – эта цифра ниже, чем показатели прежних лет. Еще в 2014 году она составляла 12%.

Кроме этого, неутешительные данные по общественному мнению относительно соблюдения Конституции самой властью. Сейчас 57% населения России либо считает, что власть совершенно не соблюдает документ (18%), либо соблюдает лишь отчасти (39%).

О том, что Конституция соблюдается в полной мере, заявило 7%, еще 30% – в том, что соблюдается большая часть ее положений. Это несколько выше показателей прошлого года (5% и 27% соответственно), но все же ниже, чем в 2014 году, когда об этом сказали 9% и 39%.

Конституция – высший нормативный правовой акт России. Она была принята 12 декабря 1993 года и вступила в силу 25 декабря 1993 года. Конституция обладает высшей юридической силой, закрепляющей основы конституционного строя России, государственное устройство, образование представительных, исполнительных, судебных органов власти и систему местного самоуправления, права и свободы человека и гражданина.

По оценкам экспертов, спустя 25 лет со дня принятия, Конституция уже во много потеряла свою силу, часть ее положений перестает работать либо из-за нового законодательства, либо из-за того, что сама власть саботирует ее положения.

Как считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий, в Конституции Рф заложены институциональные основы для произвола власти, так как в ней нет систем сдержек и противовесов. «Наоборот, предусмотрен механизм, который парализует любые попытки общества контролировать власть», – сказал он в интервью РИА «Новый День».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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