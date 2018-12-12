ЧП в Москве: трое мужчин насмерть отравились спиртным – проводится проверка

В Москве сразу трое мужчин насмерть отравились алкоголем. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло сегодня днем, 12 декабря, в одной из квартир на Беловежской улице. По предварительным данным, смерть мужчин наступила в результате отравления спиртосодержащими напитками. По данному факту организована доследственная проверка.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначено судебно-медицинская экспертиза. Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, 10 декабря глава правительства Дмитрий Медведев подписал указ, запрещающий продавать спиртосодержащую непищевую продукцию по цене ниже стоимости алкоголя. Теперь настойки и одеколоны, содержащие более 25% спирта, будут стоить как водка. Эксперты опасаются, что запрет обернется ростом нелегальных продаж и еще более печальными последствиями.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 12.12.18

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