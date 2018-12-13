Пенсионная реформа «разрубила» политическую реальность России на «до» и «после»

Одним из главных итогов 2018 года для России стала новая политическая реальность, ключевой характеристикой которой является рост антиистеблиментных настроений в обществе. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказало подавляющее большинство (83%) ведущих политконсультантов в ходе исследования Комитета по политическим технологиям Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО).

Эксперты отмечают, что большинство традиционных методов, с помощью которых политики заманивали избирателей, уже не действуют. Как считает исполнительный секретарь Комитета Евгения Стулова, пенсионная реформа стала «топором, который разрубил политическую реальность на «до» и «после».

«Пыль не улеглась и не уляжется очень долго: краткосрочные последствия мы все наблюдаем в режиме реального времени, отсроченный эффект у нас впереди. В любом случае, политические инструменты, работавшие в парадигме «до», можно выбрасывать на помойку истории», – подчеркнула Стулова.

Исследование Комитета по политическим технологиям РАСО, в ходе которого 12-13 декабря было опрошено 80 практикующих политконсультантов, показало, что рост антиэлитных настроений в сочетании с изменением структуры медиа-потребления кардинально меняет факторы успеха и эффективность различных инструментов на выборах. В частности, по сравнению с данными аналогичного исследования 2016 резко выросла значимость социальных сетей, которые по своей эффективности опередили полевые кампании «от двери к двери».

Вместе с тем среди факторов, влияющих на исход выборов, на первом месте оказался внутриэлитный раскол, а на второе место ожидаемо вышел такой параметр, как антирейтинг кандидата от партии власти. Сопоставимое значение имеет такие факторы, как объемы финансирования, качество кампании, социально-экономическая ситуация в регионе и условия допуска/недопуска кандидата к выборам.

При этом в обстановке антиистеблишментных настроений предсказуемо резко упала значимость таких ресурсов, как административный и партийный ресурсы, а также поддержка ВИП-персон.

Среди повесткообразующих тем, влияющих на исход выборов, лидером предсказуемо оказалось изменение параметров пенсионной системы (27%). Кроме того, важность представляют проблемы утилизации мусора, в том числе отходов из Москвы (12%) и недоверия конкретным представителям власти (9%).

Комментируя эту ситуацию, председатель Комитета по политтехнологиям РАСО, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко отметил, что новая политическая реальность характеризуется ростом недоверия к элитам, традиционным СМИ и ВИП-агитаторам. «Запрос на диалог, «новую искренность» и сопереживание, совпадение по эмоции. Электорат и в России, и в мире уходит от модели «рационального голосования», – подчеркнул он.

Как считает эксперт, этот эмоциональный период тоже пройдет через несколько лет, но в ближайшие годы публичная политика будет напоминать по своей модели политической коммуникации древние Афины или Древний Рим эпохи расцвета Республики.

«Если еще десятилетие назад было возможно вести «кампанию без кандидата», то в эпоху информационной прозрачности и многоканальности предъявляются принципиально иные профессиональные требования к публичному политику. Чтобы побеждать, надо быть опытным психологом и переговорщиком и тренированным оратором, понимающим силу позиционирования и значимость образа. На это накладывается и кризис идеологии. Слова – как стершиеся монеты. Валюта новой политической реальности – образ», – подчеркнул Минченко.

Известный политконсультант Андрей Максимов со своей стороны отметил, что сегодня в России пока не антиэлитное восстание. «Скорее мощный взрыв нонконформизма. Потому что ресурс конформизма на перекрытие издержек от социального неравенства – исчерпан. В этом сезоне, если администрация президента опять всех не передушит, могут очень эффектно показать себя партии второго и даже третьего эшелона. А если передушат – система вообще может пойти вразнос», – считает он.

Генеральный директор Центра стратегического планирования, политконсультант Виктор Потуремский считает итоги политического года для отечественной партийной системы неутешительными.

«Как в известном сериале, зима для партий не просто близко – она уже пришла и, скорее всего, продолжится в 2019 г. Для партии власти итоги года – значимое, очевидное избирателями падение рейтинга на фоне непопулярных социальных решений. Прежде всего речь идет о изменениях в пенсионном законодательстве. Вернуть своё положение «ЕР» не сможет так быстро, как хотелось бы партийцам. Это трудная задача на региональном уровне», – отметил он.

По оценке эксперта, выгодополучателями снижения рейтинга партии власти стали, прежде всего, ЛДПР и КПРФ, а «Справедливой России» это практически не помогло.

«Думаю, что в 2019 г. сохранится рост поддержки ЛДПР и КПРФ. Но дальше к этим партиям возникнут вопросы. Нужно будет показывать результаты. Это будет трудно. Большинство партий находятся ещё и в системном кадровом кризисе. В том числе, вопрос про результаты придет и к губернаторам от КПРФ и ЛДПР, победивших в 2018 г», – обратил внимание Потуремский.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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