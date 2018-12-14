Год упущенных возможностей и ожидание худшего: экономика России погрузилась в кризис

Уходящий год 2018 останется в истории России как время принятия неверных и непопулярных решений в экономике. В частности, речь идет о пенсионной реформе, повышении налога на добавленную стоимость и планах наполнить бюджет с помощью самозанятых. При этом российские власти, судя по их действиям, готовятся к ещё более худшим временам, хотя «черный день» уже наступил. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказали ведущие экономисты, выступая сегодня на экспертном круглом столе в Москве.

В частности, доктор экономических наук, директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев обратил внимание, что поставленные перед экономикой в 2018 году задачи в полной мере не выполнены – рост ВВП составит по итогам 12 месяцев около 1,5-1,6%, вместо заложенных в бюджет 2,1%, инфляция очевидно превысит 4%, а реальные доходы населения вырастут не на 2,3%, как заявляли власти, а хорошо – если на 1,6%.

«То есть, не выполнены даже эти скромные показатели» – констатировал Николаев, отметив, что в такой сложный год от правительства РФ требовалось принятие выверенных решений в экономике, однако этого не произошло.

Со своей стороны научный руководитель института экономики РАН Руслан Гринберг отметил, что 2018 год стал периодом привыкания к стагнации. При этом «наш правящий дом» вольно или невольно признает, что надо ждать еще более трудных времен. «Установка – на ожидание еще более черного дня. На мой взгляд, он уже наступил, но правительство говорит, что бывает и чернее»,– пояснил он.

Гринберг обратил внимание, что накопление средств в «закромах» страны слишком велико – это и Фонд национального благосостояния, и валютные резервы. «Создается впечатление, что власти к чему-то готовятся. Однако история показала – когда черный день наступает, купировать его негативные проявления не удается. Все равно рубль опять обрушивается», – констатировал экономист.

При этом от страны власти ждут некоего экономического рывка, который в данный момент в нынешних условиях вряд ли возможен, полагают эксперты.

«Это был год упущенных возможностей», – подчеркнул Николаев.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 14.12.18

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