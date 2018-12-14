Отставка Медведева или роспуск Госдумы: Россию ожидают серьезные изменения уже до нового года

В ближайшие дни в России может кардинально измениться внутриполитическая ситуация. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал известный экономист, директор Института актуальной экономики Никита Исаев, выступая сегодня на экспертном круглом столе в Москве. Он не исключил, что о серьезных решениях уже на следующей неделе во время традиционной декабрьской пресс-конференции сообщит президент РФ Владимир Путин.

«Я ожидаю изменения политической системы в стране. Полагаю, это будет озвучено уже в ближайшее время на выступлении Владимира Путина на следующей неделе. Я не исключаю отставки правительства РФ и возможного роспуска Государственной думы, потому что дальше затягивать налоговое бремя за счет населения и уменьшая социальные расходы уже невозможно. Это критическая стадия, на которой мы сейчас находимся», – сказал Исаев.

Он обратил внимание, что ситуацию подогревают международная изоляция, планы НАТО и санкционное давление, «связанное и ограничительными мерами по госдолгу, уменьшением возможности объемов заимствований, и снижением кредитования наших компаний с госучастием по проектам с международным участием – это «Сила Сибири» и «Северный поток – 2», который придется делать, в первую очередь, за свой счет».

«В целом вопросы экономики отходят на второй план, – считает Исаев. – Теперь политическая воля будет являться основой для, в том числе, экономических изменений в стране. До настоящего времени в современной России – имеется в виду, с 2000 года – такого не происходило».

При этом, как полагает эксперт, цена на нефть уже в январе может упасть до $50 за баррель. «И это говорит о том, что рассчитанная в бюджете стоимость нефти в 63,4 доллара уже не выдерживается, то есть бюджет надо будет пересматривать», – отметил он, напомнив, что доходы сверх $41,6 за баррель направляются в Фонд национального благосостояния.

Как считает Исаев, пересмотр бюджета страну ждет уже в первом квартале 2019 года. При этом, по его мнению, вряд ли объем трансфертов в ФНБ будет уменьшен даже при снижении цен на «черное золото». «Это основная кормушка нашей экономики, – пояснил Исаев. – А наша экономика – это государственные корпорации, которые по сути своей убыточны».

Итогами 2018 года, по оценке Исаева, стало исчерпание той «кормовой базы Кремля», за счет которой удавалось проходить все кризисы последних лет, поскольку цена на нефть уже не обеспечивает возможности функционирования всех госкорпораций.

«В большинстве своем они (госкорпорации) являются убыточными, живут за счет послаблений в выплате налогов – это, например, РЖД, которые получают существенные снижения по налогу на имущество, НДС, – отметил он. – То же самое касается «Газпрома», который платит половину налога на прибыль, «Роснефти», которая во 2 квартале существенно снижает свои выплаты по налогу на прибыль. Второе – это регулярная невыплата дивидендов государству, практикуемая нашими замечательными корпорациями. А их инвестиционные программы увеличиваются в объеме – и у РЖД, и у «Газпрома», «Роснефти» и так далее. Поэтому все существующие остатки нужны исключительно для выживания этих госкомпаний».

Такую ситуацию, как считает Исаев, система выдержать уже неспособна. Несмотря на то, что в следующий год мы входим с непопулярными решениями – это повышение акцизов на топливо, которое скажется на разгоне инфляции, повышение НДС, повышение ключевой, косвенные налоги, налог для самозанятых, эти меры не спасут бюджет, который рискует из профицитного стать дефицитным – поскольку деньги будут направлены в ФНБ.

«У нас появится дырка в 2 трлн, которые будут заимствоваться на внутреннем рынке, – прогнозирует Исаев. – А с учетом снижения стоимости нефти размер этого дефицита будет еще больше, чем в бюджетах самых кризисных 15-16 годов».

Учитывая, что у правительства РФ нет ни антикризисного плана, ни стратегии развития страны, которая бы соответствовала сегодняшним экономическим параметрам, нет реальных отраслевых, региональных стратегий, а кабинет министров занимается ручным управлением, в стране уже в 2019 году может разразиться социальный кризис.

«Мы наблюдаем дискуссию относительно протестной истории, относительно нарушения того общественного договора, который был зафиксирован продолжительное количество времени в России, – отметил эксперт. – Я думаю, что уличный протест будет оказывать влияние на экономическую и социальную политику в стране, это будет касаться и разбалансированной ситуации с расходами на правоохранительную систему и вооруженные силы. Вот вопрос, кстати, в какую сторону – либо будет увеличение расходов на правоохранительную систему, либо снижение в пользу социальной системы государства».

В оставшиеся две недели 2018 года россиянам вряд ли стоит опасаться новой девальвации рубля, считает Исаев. «Во-первых, долги у наших замечательных госкорпораций, которые тогда включились в соответствующую работу, что и обеспечило фактически двукратную девальвацию – сейчас эти долги меньше, ну и запас прочности сейчас побольше в связи с высокой ценой на нефть», – пояснил эксперт.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 14.12.18

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