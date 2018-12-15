Нападение на полицейского в Москве: сотрудника МВД пытались убить ножом в сердце

В Москве сотрудник полиции при исполнении служебных обязанностей получил удар ножом в область сердца. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

По данным ведомства, ЧП произошло поздно вечером 14 декабря. Мужчина, находясь возле жилого дома на Лесной улице совершил посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа – полицейского ОР ППСП ОМВД России по Тверскому району, находившегося при исполнении своих должностных обязанностей.

«В целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, злоумышленник нанёс сотруднику один удар ножом в область сердца. Благодаря форменному обмундированию, сотрудник не пострадал и его жизни и здоровью ничего не угрожает», – говорится в сообщении СКР.

В настоящее время мужчина задержан, с ним проводится комплекс следственных действий. В скором времени будет решён вопрос об избрании меры пресечения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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