Скандал в московской полиции: начальник отдела УВД избил подчиненного после отказа уволиться

В московской полиции разгорается громкий скандал: сотрудник первой оперативно-розыскной части УВД Центрального округа Сергей Климухин попал в больницу после конфликта с начальником, которого он обвинил в своем избиении. Об этом РИА «Новый День» сообщил сам пострадавший, предоставив соответствующее обращение и другие документы.

Согласно его заявлению, которое было направлено руководству столичного главка МВД, инцидент произошел 5 декабря. Подполковник в присутствии своего заместителя и других сотрудников полиции ударил Климухина кулаком в правый глаз. В результате оказалось, что полицейский получил сотрясение головного мозга – соответствующий диагноз ему был поставлен врачами больницы Пирогова.

В заявлении также отмечается, что на следующий день у Климухина была назначена аттестационная комиссия по поводу его перевода в ГУ МВД России по Москве, поэтому от госпитализации он отказался.

Судя по представленным Климухиным документам, его конфликт с начальником длился продолжительное время – от него требовали уволиться. В этой ситуации сотрудник полиции просил перевести его в другое подразделение, но это не помогло – вместо перевода его решили просто уволить по отрицательным мотивам.

Климухин уточнил, что не намерен обращаться с заявлением в Следственный комитет или прокуратуру, «понимая что данный прецедент может отразится негативно для дальнейшего моего прохождения службы в системе МВД и для системы в целом».

В настоящее время Климухин госпитализирован в госпиталь МВД, ему прописан палаточный режим.

РИА «Новый День» продолжит следить за развитием ситуации.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.12.18

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