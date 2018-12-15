Взрыв в Подмосковье: с тяжелыми травмами госпитализирован участковый

В Подмосковье в результате взрыва неустановленного предмета госпитализирован участковый полицейский. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, ЧП произошло на автодороги вблизи г. Куравское.

В ведомстве уточнили, что обстоятельства ЧП пока неизвестны – опросить полицейского пока не удалось, поскольку он находится в больнице в бессознательном состоянии. В результате взрыва он лишился кисти руки и глаза.

В настоящее время следственным отделом по г. Орехово- Зуево ГСУ СК России по Московской области организована доследственная проверка – осматривается машина участкового, а устанавливается место, где произошло происшествие, и предмет, которым причинены повреждения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.12.18

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