Насмерть: в московском регионе произошло коллективное отравление

В подмосковном Домодедове произошло ЧП: пятеро мужчин погибли в результате отравления. По предварительным данным, которые приводит региональный глав Следственного комитета, причиной смерти стал бытовой газ.

«16 декабря 2018 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в г.о. Домодедово в одной из котельной обнаружены тела пяти мужчин. По данному факту следственным отделом по городу Домодедово ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», – говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, смерть мужчин могла наступить от отравления бытовым газом. В настоящее время на месте работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы тел погибших с целью установления причины смерти.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.12.18

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