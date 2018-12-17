«Бутырка» и «Красная Пресня» закрываются

В Москве закрывается два следственных изолятора – знаменитая «Бутырка» и «Красная Пресня». Как сообщают во ФСИН, вместо них будет построен тюремный комплекс на 5 тысяч мест – соседями окажутся либо жители новой Москвы, либо те, кто проживает на Дмитровском шоссе.

По словам заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерия Максименко, идея закрыть «Бутырку» принадлежит мэрии Москвы. «Изначально мы планировали построить своими силами новое СИЗО на 2000 мест вместо «Пресни». Но мэрия предложила другой вариант – закрыть еще и «Бутырку» с «Матросской тишиной» и за счет бюджета Москвы построить новое современное СИЗО на 5000 мест на территории 80 гектар», – цитируют его слова «Ведомости».

При этом представитель ФСИН уточнил, что решение о закрытии «Матросской тишины» пока не принято.

Предполагается, что строительство нового СИЗО начнется уже в 2019 году. «СИЗО будет соответствовать всем европейским стандартам. Внешне оно будет похоже на «Кресты-2», открытые недавно под Питером», – сказал Максименко.

Место постройки будет определено в течение двух недель. Сейчас рассматриваются два направления – в сторону Калужского (новая Москва) и Дмитровского шоссе, отметил замдиректора ФСИН. Здание «Бутырки» передадут городу, сейчас неизвестно, что ждет здания.

По словам инвестиционного директора компании «Тринфико» Артема Цогоева, есть два варианта развития территории. «Первый – это реконструкция, она же редевелопмент. Камеры, в которых сидели люди, станут квартирами и апартаментами. Второй вариант для меня более предпочтительный: это снос здания и строительство новых жилых домов. Если на территории Бутырской тюрьмы построить жилой комплекс, цены будут начинаться в районе 330 тысяч за квадратный метр и заканчиваться примерно на 450 тысячах. Самые близкие аналоги – это жилой комплекс «Суббота», жилой комплекс «Реноме», который возводится в Новослободском районе», – цитирует его слова Bfm.ru.

Цогоев отметил, что прецеденты по редевелопменту тюрем есть. «С точки зрения какого-то эмоционального подтекста, мне кажется, наоборот, это должно быть какое-то обновление территории, и то, что раньше ассоциировалось с чем-то тяжелым и неприятным, возможно, будет ассоциироваться с новой счастливой жизнью многих людей», – считает он.

Напомним, «Бутырка» располагается в Тверском районе Москвы в тюремном замке, который был построен в 1780-х гг. по приказу Екатерины II. Здание охраняется государством как памятник истории и архитектуры. Это самый большой следственный изолятор в столице, который вмещает до 3 500 заключённых.

28 января 2008 года заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний РФ Владимир Семенюк сообщил, что «были желающие выкупить у нас это здание, но мы сказали: постройте нам изолятор, а этот заберите». Однако, по его словам, когда инвесторы стали более детально просчитывать стоимость строительства нового следственного изолятора, то они отказались от сделки.

Москва, Мария Вяткина

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